Prenses Diana'nın son anları... Fransız doktor 25 yıl sonra anlattı: "Nefes almakta güçlü çekiyordu şaşırtıcı ama onu tanıyamadım"
Prenses Diana'nın son anları... Fransız doktor 25 yıl sonra anlattı. "Şaşırtıcı olduğunu biliyorum ama Prenses Diana'yı tanıyamadım. Arka koltukta ona yardım ediyordum, çok güzel olduğunu fark ettim ama hayatını kurtarmaya o kadar odaklanmıştım ki bu kadının kim olduğunu düşünecek zamanım olmadı. Nefes almakta güçlü çekiyordu..." diyen Fransız doktor o anları bakın nasıl anlattı.
"NEFES ALMAKTA GÜÇLÜ ÇEKİYORDU"
Prenses Diana'nın son anları... Fransız doktor 25 yıl sonra anlattı. 31 Ağustos 1997'de geçirdiği trajik Trafik kazası ile hayata veda eden Prenses Diana'nın ölümünün üzerinden tam 25 yıl geçti ancak Kaza ile ilgili soru işaretleri aradan geçen çeyrek asra rağmen hala sona ermedi.
İngiltere ve dünyadaki hayranları prensesi ölümünün 25. yılında anarken, Diana'yı canlı gören son insanlardan biri olan Fransız doktor Frederic Mailliez o anları Associated Press'e anlattı. Adının her zaman bu trajik kaza ile anılacağının farkında olduğunu belirten Fransız doktor, prensesin son anları için kendini biraz sorumlu hissettiğini belirtti veo anları anlattı;
31 Ağustos gecesi bir partiden evine dönerken kazaya tesadüfen denk gelen Mailliez, Alma tüneline girerken neredeyse ikiye bölünmüş, dumanlar içerisinde bir Mercedes gördü.
"HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİ"
"Enkaza doğru yürüdüm. Kapıyı açtım ve içeri baktım. Araçta dört kişi vardı. İkisinde hiçbir tepki yoktu, görünüşe göre hayatlarını kaybetmişlerdi. Aracın sağ tarafındaki iki kişi hayattaydı. Öndeki yolcu çığlık atıyordu, arkadaki kadın yolcu ise aracın zemininde dizlerinin üzerindeydi, başı aşağı doğru eğilmişti, nefes almakta güçlü çekiyordu, acil olarak yardıma ihtiyacı vardı." Doktor, araçtaki yolcuları gördükten sonra yardım çağırmak ve ilk yardım malzemelerini almak için kendi aracına koştu. Yardım ettiği kadının kim olduğu hakkında hiçbir fikri olmayan Mailliez, aracındaki solunum torbasını Diana'ya taktı; "Bilinci yerinde değildi. Solunum torbası biraz iyi geldi ancak hiç bir şey söylemedi"
"ŞAŞIRTICI AMA DİANA OLDUĞUNU FARK EDEMEDİM"
Fransız doktor kaza yerinde yardım ettiği kadının Prenses Diana olduğunu daha sonra dünyanın kalanı ile beraber öğrendi.
"Şaşırtıcı olduğunu biliyorum ama Prenses Diana'yı tanıyamadım. Arka koltukta ona yardım ediyordum, çok güzel olduğunu fark ettim ama hayatını kurtarmaya o kadar odaklanmıştım ki bu kadının kim olduğunu düşünecek zamanım olmadı.
Arkamdan biri bana kurbanların İngilizce konuştuğunu söyledi. Ben de hemen İngilizce konuşmaya başladım. Ona doktor olduğumu ve ambulans çağırdığımı söyleyerek rahatlatmaya çalıştım"