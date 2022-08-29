Prenses Diana'nın son anları... Fransız doktor 25 yıl sonra anlattı: "Nefes almakta güçlü çekiyordu şaşırtıcı ama onu tanıyamadım"

"ŞAŞIRTICI AMA DİANA OLDUĞUNU FARK EDEMEDİM"

Fransız doktor kaza yerinde yardım ettiği kadının Prenses Diana olduğunu daha sonra dünyanın kalanı ile beraber öğrendi.

"Şaşırtıcı olduğunu biliyorum ama Prenses Diana'yı tanıyamadım. Arka koltukta ona yardım ediyordum, çok güzel olduğunu fark ettim ama hayatını kurtarmaya o kadar odaklanmıştım ki bu kadının kim olduğunu düşünecek zamanım olmadı.

Arkamdan biri bana kurbanların İngilizce konuştuğunu söyledi. Ben de hemen İngilizce konuşmaya başladım. Ona doktor olduğumu ve ambulans çağırdığımı söyleyerek rahatlatmaya çalıştım"