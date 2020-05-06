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Prenses Diana neden öldü? Lady Diana gizemli hayatı su yüzüne çıkıyor... 4 kez intihara kalkıştı!

Ölümü dünyayı etkileyen, cenaze töreni milyonlarca kişi tarafından izlenen Prenses Diana'nın hayatı da bir o kadar dikkat çekiciydi. Tarzı, Prens Charles ile olan çalkantılı evliliği, Dodi Fayed ile olan aşkı ve ölümüyle gündemden hiç düşmedi. Diana'nın ölümünden yıllar sonra da pek çok gerçek ve kayıtlar ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte onlarda biri daha belki de en çarpıcı olanı yakın zamanda meraklılarla buluşacak. İddialara ise hayli vahim. Bunların en başında Prenses Diana'nın kendisini 4 kere öldürmek istediği geliyor. İngiliz basınına göre Prens Harry ve Prens Williams bu sırların ortaya çıkmasından ötürü hayli kızgın ve üzgün. İşte tüm dünyayı şoke edecek o sırlar.

06.05.2020 09:53 - Son Güncelleme: 06.05.2020 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





