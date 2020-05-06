Prenses Diana neden öldü? Lady Diana gizemli hayatı su yüzüne çıkıyor... 4 kez intihara kalkıştı!
Ölümü dünyayı etkileyen, cenaze töreni milyonlarca kişi tarafından izlenen Prenses Diana'nın hayatı da bir o kadar dikkat çekiciydi. Tarzı, Prens Charles ile olan çalkantılı evliliği, Dodi Fayed ile olan aşkı ve ölümüyle gündemden hiç düşmedi. Diana'nın ölümünden yıllar sonra da pek çok gerçek ve kayıtlar ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte onlarda biri daha belki de en çarpıcı olanı yakın zamanda meraklılarla buluşacak. İddialara ise hayli vahim. Bunların en başında Prenses Diana'nın kendisini 4 kere öldürmek istediği geliyor. İngiliz basınına göre Prens Harry ve Prens Williams bu sırların ortaya çıkmasından ötürü hayli kızgın ve üzgün. İşte tüm dünyayı şoke edecek o sırlar.
KRALİYET SIRLARI YILLAR SONRA SU YÜZÜNE ÇIKACAK
Yakın zamanda yayınlanacak olan ve Prenses Diana'nın hayatını konu alan belgesel şimdiden ses getirdi. Daily Mail'ın haberine göre; Diana'nın 4 kere intihara kalkıştığından, Prens Charles'la olan mutsuz evliliğine kadar tüm sırların ortaya döküldüğü yapım Prens Harry ile Prens William'ı sinirlendirdi ve üzdü.
Prens Charles ve Prenses Diana, 29 Temmuz 1981'de dünya evine girdi. 1992 yılında Başbakan John Major, çiftin ayrıldığını ancak Kensington Sarayı'nda birlikte yaşadıklarını duyurdu. Çift 1996 yılında boşadı. Bir yıl sonra da Prenses Diana Paris'te bir trafik kazasında öldü. 2005 yılında da Prens Charles büyük aşkı Camilla Parker Bowles ile evlendi.
SKANDAL MEKTUPLAR
Prenses Diana'nın satışa çıkarılan mektubunun Prenses'in söz konusu mektubu, William'ın doğum günü partisi için şov yapan motosiklet ekibinin polis çavuşuna teşekkür etmek için yazdığı belirtildi.
O dönem 7 ve 4 yaşlarında olan prenslerin, el yazısıyla isimlerinin altına imzalarını eklediği görülüyor. 1989 yılına ait mektubun, 21 Haziran 1989 tarihli ve Kensington Sarayı başlıklı kağıda yazıldığı ifade edildi. Kensington Sarayı başlıklı kağıt üzerinde, Diana'nın el yazısıyla Çavuş George Plumb'a hitaben şu ifadeler yer alıyor: