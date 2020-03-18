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Prens Harry koronavirüse mi yakalandı? İngiliz kraliyet ailesinde koronavirüs şoku!

İngiliz kraliyet ailesi de dünyayı kasıp kavuran koronavirüsten nasibini aldı... Ailedeki görevlerini bırakıp eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte Kanada'ya giden Prens Harry'nin corona virüse yakalanmış olabileceği konuşuluyor. Prens Harry'nin veda görevleri sırasında bir etkinlikte bir araya geldiği Formula 1 piloti Lewis Hamilton'la buluşmuş olması koronavirüs şüphesini gündeme getirdi. Prens ile Hamilton bir açılışta samimi görüntüler sergilemişti. Prens'in virüsü İngiliz kraliyet ailesi üyelerine bulaştırma ihtimali de konuşulanlar arasında. Peki Prens Harry koronavirüse mi yakalandı? Meghan Markle ve oğlu Archie ne durumda? İşte detaylar...

18.03.2020 16:00 - Son Güncelleme: 18.03.2020 16:23
Prens Harry koronavirüse mi yakalandı? İngiliz kraliyet ailesinde koronavirüs şoku!

KRALİYETE VEDA TURLARI
Prens Harry'nin veda görevleri sırasında bir etkinlikte bir araya geldiği Formula 1 piloti Lewis Hamilton'la buluşmuş olması şüpheleri gündeme getirdi. Prens ile Hamilton bir açılışta samimi görüntüler sergilemişti.

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Prens Harry koronavirüse mi yakalandı? İngiliz kraliyet ailesinde koronavirüs şoku!

TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI
Hamilton da daha önce başka bir etkinlikte corona testleri pozitif çıkan oyuncu İdris Elba ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie ile birlikte yer almıştı.

Prens Harry koronavirüse mi yakalandı? İngiliz kraliyet ailesinde koronavirüs şoku!

SARAY KAYNAKLARI: ÖNLEM ALINDI
Şimdi başta ailesi olmak üzere herkes Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın da coroni virüse yakalanmış olabileceği şüphesinde.Fakat, Prens Harry ile Meghan Markle'a yakın kaynaklar çiftin bu konuda bilinçli olduğunu ve önlem aldığını belirtiyor.

Prens Harry koronavirüse mi yakalandı? İngiliz kraliyet ailesinde koronavirüs şoku!

TÜM AİLEYLE BULUŞTU
Prens Harry ile Meghan Markle son görevleri sırasında Prens Charles ve eşi, Kraliçe 2. Elizabeth, Prens William ve Kate Middleton gibi aile üyeleriyle de çeşitli etkinliklerde bir araya gelmişti.

Prens Harry koronavirüse mi yakalandı? İngiliz kraliyet ailesinde koronavirüs şoku!

TESTLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMADI
Prens Harry'nin veda turları sırasında bir etkinlikte bir araya geldiği F1 pilotu Lewis Hamilton'ın corona testi yaptırıp yaptırmadığı ise bilinmiyor.

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