Prens Harry koronavirüse mi yakalandı? İngiliz kraliyet ailesinde koronavirüs şoku!
İngiliz kraliyet ailesi de dünyayı kasıp kavuran koronavirüsten nasibini aldı... Ailedeki görevlerini bırakıp eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte Kanada'ya giden Prens Harry'nin corona virüse yakalanmış olabileceği konuşuluyor. Prens Harry'nin veda görevleri sırasında bir etkinlikte bir araya geldiği Formula 1 piloti Lewis Hamilton'la buluşmuş olması koronavirüs şüphesini gündeme getirdi. Prens ile Hamilton bir açılışta samimi görüntüler sergilemişti. Prens'in virüsü İngiliz kraliyet ailesi üyelerine bulaştırma ihtimali de konuşulanlar arasında. Peki Prens Harry koronavirüse mi yakalandı? Meghan Markle ve oğlu Archie ne durumda? İşte detaylar...
18.03.2020 16:00
- Son Güncelleme: 18.03.2020 16:23
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