Poyraz Karayel'in 'Taş Kafa'sıydı şimdi görseniz tanımazsınız! Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi fazlalıkları attı yepyeni biri oldu çıktı

2017'de final yapan 'Poyraz Karayel' dizisinde canlandırdığı 'Taş Kafa' karakteriyle tanınan oyuncu Cem Cücenoğlu, büyük bir değişim geçirdi. Uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden Cücenoğlu, mide ameliyatı sonrasında adeta bambaşka biri oldu. Son görüntüsüyle takipçilerini şaşırtan Cücenoğlu, 60 kilo verdiğini açıkladı. Cücenoğlu'nun değişimi ise inanılır gibi değil.

27.03.2021 12:36 - Son Güncelleme: 27.03.2021 12:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





