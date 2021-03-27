Poyraz Karayel'in 'Taş Kafa'sıydı şimdi görseniz tanımazsınız! Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi fazlalıkları attı yepyeni biri oldu çıktı
2017'de final yapan 'Poyraz Karayel' dizisinde canlandırdığı 'Taş Kafa' karakteriyle tanınan oyuncu Cem Cücenoğlu, büyük bir değişim geçirdi. Uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden Cücenoğlu, mide ameliyatı sonrasında adeta bambaşka biri oldu. Son görüntüsüyle takipçilerini şaşırtan Cücenoğlu, 60 kilo verdiğini açıkladı. Cücenoğlu'nun değişimi ise inanılır gibi değil.
27.03.2021 12:36
- Son Güncelleme: 27.03.2021 12:50
Sevilen birçok yapımda rol alan oyuncu Cem Cücenoğlu, Poyraz Karayel dizinden oynadığı Taş Kafa karakteriyle hafızalara kazınmıştı. O günlerde kilo sorunu yaşayan Cücenoğlu, aldığı kararla zayıflamaya başlamıştı.
Son olarak tam 60 kilo veren Cücenoğlu, yeni imajıyla herkesi şaşırttı. Aldığı kiloları sıkı bir diyetle veren Cücenoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekti. Cücenoğlu'nun saçını ve sakalını uzatması ise gözlerden kaçmadı.
Geçirdiği mide ameliyatı sonrası 150 kilodan 90 kiloya düşen Cem Cücenoğlu verdiği 60 kilo ile adeta bambaşka birine dönüştü.
Sosyal medyadan yorum yağan Cem Cücenoğlu'nun değişimi ağızları açık bıraktı. İşte "Aynı kişi olduğuna inanamıyorum" yorumları yağan 60 kilo veren Cem Cücenoğlu'nun son hali...
150 kilodan 90'a düşen 44 yaşındaki Cücenoğlu, Celil Nalçakan ile birlikte olduğu fotoğrafı, "60 kilo fazlam var" notuyla paylaştı.