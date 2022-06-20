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Popstar'ın dev sesi Aydan Kaya'nın son halini görenler küçük dilini yuttu! Nereden nereye! Evli mutlu çocuklu

Yayınlandığı döneme damga vuran Popstar yarışmasının fenomen yarışmacılarından Aydan Kaya. Özellikle ilk sezonu hala hafızalarda yer alan Popstar'ın yarışmacıları, birincisinden sonuncusuna kadar herkesin aklındaki yerini koruyor. Onlardan biri de Aydan Kaya'ydı. Güçlü sesiyle bilinen Aydan Kaya yıllar sonra 2.Sayfa programına katıldı ve son haliyle herkesi şaşırttı.

20.06.2022 11:39 - Son Güncelleme: 20.06.2022 11:40
Popstar’ın dev sesi Aydan Kaya’nın son halini görenler küçük dilini yuttu! Nereden nereye! Evli mutlu çocuklu

2. Sayfa programına konuk olan Aydan Kaya kaç yaşında olduğu izleyenler tarafından araştırılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Popstar’ın dev sesi Aydan Kaya’nın son halini görenler küçük dilini yuttu! Nereden nereye! Evli mutlu çocuklu

AYDAN KAYA KİMDİR?

19 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aydan Kaya, Öğretmen bir annenin çocuğudur. 1.66 boya sahip olan Kaya, müziğe ilk olarak yakınları olan Ceyda Görk ve Bertan Üsküdarlı'nın desteğiyle başlamıştır. Devlet operasında aldığı eğitim ve şan dersi Aydan Kaya için dönüm noktası olmuştur.

Popstar’ın dev sesi Aydan Kaya’nın son halini görenler küçük dilini yuttu! Nereden nereye! Evli mutlu çocuklu

Bertan Üsküdarlı ile sahneye çıkmaya 16 yaşında başlayan Kaya, o dönemlerde lise eğitimine devam ediyordu.

Popstar’ın dev sesi Aydan Kaya’nın son halini görenler küçük dilini yuttu! Nereden nereye! Evli mutlu çocuklu

Hafta sonları göstermiş olduğu başarılı müzik deneyimi neticesinde profesyonel oldu. 2003 senesinde Popstar yarışmasına katılarak hayatında güzel bir sayfa açılmasını sağlamıştır.

Popstar’ın dev sesi Aydan Kaya’nın son halini görenler küçük dilini yuttu! Nereden nereye! Evli mutlu çocuklu

Popstar yarışmasıyla beraber Türkiye'nin sevdiği bir sanatçı olmuştur. Popstar albümü içerisinde Avuçlarım Kanıyor adındaki parçayı söylemiştir. Bu parçayla beraber Altın Kelebek Jüri Özel Ödülünü aldı. Bu parçanın ardından ise Sen Mutlu ol isimli şarkıyı söylemiştir. Yılın Pop Starı ödülünü Doğu Akdeniz Üniversitesi vermiştir.

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