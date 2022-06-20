Popstar’ın dev sesi Aydan Kaya’nın son halini görenler küçük dilini yuttu! Nereden nereye! Evli mutlu çocuklu

AYDAN KAYA KİMDİR?

19 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aydan Kaya, Öğretmen bir annenin çocuğudur. 1.66 boya sahip olan Kaya, müziğe ilk olarak yakınları olan Ceyda Görk ve Bertan Üsküdarlı'nın desteğiyle başlamıştır. Devlet operasında aldığı eğitim ve şan dersi Aydan Kaya için dönüm noktası olmuştur.