Popstar Özlem Güneş'in son haline bakın gören tanıyamıyor! Tesettüre girdi adını değiştirdi itirafı bomba: "Ebru Gündeş dekolte..."
Popstar Özlem Güneş'in son haline bakın gören tanıyamıyor! Tesettüre girdi adını değiştirdi, itirafı gündeme bomba gibi düştü. Yarışmacı olarak katıldığı Popstar ile duyuran, şimdilerde YouTube'da yayınladığı videolarla adından söz ettiren Özlem Güneş, konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Evlendikten sonra tesettüre giren ve Mekselina İslam adını alan Özlem Güneş, hikayesini ve Ebru Gündeş'in kendisine yönelttiği o soruyu
13.10.2022 10:04 - Son Güncelleme: 13.10.2022 10:09
"EBRU GÜNDEŞ DEKOLTE..."
Popstar Özlem Güneş'in son haline bakın gören tanıyamıyor! Tesettüre girdi adını değiştirdi, itirafı bomba.