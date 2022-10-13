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Haberler Magazin Popstar Özlem Güneş'in son haline bakın gören tanıyamıyor! Tesettüre girdi adını değiştirdi itirafı bomba: "Ebru Gündeş dekolte..."

Popstar Özlem Güneş'in son haline bakın gören tanıyamıyor! Tesettüre girdi adını değiştirdi itirafı bomba: "Ebru Gündeş dekolte..."

Popstar Özlem Güneş'in son haline bakın gören tanıyamıyor! Tesettüre girdi adını değiştirdi, itirafı gündeme bomba gibi düştü. Yarışmacı olarak katıldığı Popstar ile duyuran, şimdilerde YouTube'da yayınladığı videolarla adından söz ettiren Özlem Güneş, konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Evlendikten sonra tesettüre giren ve Mekselina İslam adını alan Özlem Güneş, hikayesini ve Ebru Gündeş'in kendisine yönelttiği o soruyu

13.10.2022 10:04 - Son Güncelleme: 13.10.2022 10:09
Popstar Özlem Güneş’in son haline bakın gören tanıyamıyor! Tesettüre girdi adını değiştirdi itirafı bomba: Ebru Gündeş dekolte...

"EBRU GÜNDEŞ DEKOLTE..."

Popstar Özlem Güneş'in son haline bakın gören tanıyamıyor! Tesettüre girdi adını değiştirdi, itirafı bomba.

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Popstar Özlem Güneş’in son haline bakın gören tanıyamıyor! Tesettüre girdi adını değiştirdi itirafı bomba: Ebru Gündeş dekolte...

Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasında jüri olan Ebru Gündeş, Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan'ın, dekolte giymediği için eleştirdiği Popstar Özlem, bir programa konuk oldu.

Popstar Özlem Güneş’in son haline bakın gören tanıyamıyor! Tesettüre girdi adını değiştirdi itirafı bomba: Ebru Gündeş dekolte...

Yıllar sonra ortaya çıkan Özlem Osma tesettüre girdikten sonra adını da Mekselina İslam olarak değiştirdi.

Popstar Özlem Güneş’in son haline bakın gören tanıyamıyor! Tesettüre girdi adını değiştirdi itirafı bomba: Ebru Gündeş dekolte...

"İSLAMDA KENDİMİ BULDUM"


"İslamda kendimi buldum" diyen Popstar Özlem konuşmasında şunları söyledi:
"Adımı değiştireyim diye düşünmedim ama sosyal medya hesabı açarken bu ismi düşündüm. Sayfa da öyle kaldı" dedi.

Popstar Özlem Güneş’in son haline bakın gören tanıyamıyor! Tesettüre girdi adını değiştirdi itirafı bomba: Ebru Gündeş dekolte...

"AÇIK GİYİNMEZSEN..."

Popstar Özlem konuşmasında yarışmada yaşadıklarını da anlattı.

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