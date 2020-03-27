Popçu Hadise'nin eski fotoğrafları olay oldu... Görenler gözlerine inanamadı!
Güzel popçu Hadise son döneme şarkıları ve danslarıyla damga vururken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündeme oturdu. Güzel popçu Hadise son döneme şarkıları ve danslarıyla damga vururken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündeme oturdu. Hadise, 2003 yılında Belçika'nın "Popstar"ı olan Idool adlı yarışmaya katıldı. Finale kalan 10 isim arasında yer alamasa da birçok yapımcının dikkatini çekmeyi başardı. 2Brains şirketi kısa süre sonra genç kıza sözleşme teklifinde bulundu. Hadise, yapımcıları Yves Gaillard ve Serge Ramaekers ile birlikte kayıt sürecine başlamak için stüdyoya girdi.
Popçu Hadise, yaptığı her hareket ve paylaşımla hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemini belirliyor. Son döneme şarkıları ve yaptığı danslarla gündem vuran Hadise'nin bu kez de eski fotoğraflarıyla olay oldu. Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan popçu Hadise'nin o halini gören hayranları tanıyamadı... İşte Hadise ve diğer ünlülerin herkesi şaşırtan estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları...