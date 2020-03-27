Popçu Hadise'nin eski fotoğrafları olay oldu... Görenler gözlerine inanamadı!

Popçu Hadise, yaptığı her hareket ve paylaşımla hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemini belirliyor. Son döneme şarkıları ve yaptığı danslarla gündem vuran Hadise'nin bu kez de eski fotoğraflarıyla olay oldu. Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan popçu Hadise'nin o halini gören hayranları tanıyamadı... İşte Hadise ve diğer ünlülerin herkesi şaşırtan estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları...