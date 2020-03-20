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Pınar son haliyle şoke etti! Arka Sokaklar'ın Pınar Aydın'ı ortaya çıktı son hali şaşırttı!

Pınar son haliyle şoke etti! Arka Sokaklar'ın Pınar Aydın'ı ortaya çıktı son hali şaşırttı! İşte başta Pınar Aydın olmak üzere ünlülerin değişimleri. Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızı Pınar karakterine uzun dönem hayat verdikten sonra Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Akasya Durağı ve Bizim Okul dizilerinde rol aldıktan sonra uzun süre sessizliğe gömülmüştü. Oyunculuk, şarkıcılık ve söz yazarlığı yapan Pınar Aydın şimdilerde çoğu zamanını eşi ve ailesi ile birlikte Giresun'da geçiriyor. Oyunculuğa ara veren, evlenen ve yılın büyük kısmını eşi ve ailesiyle birlikte Giresun'da geçiren Pınar Aydın yeni bir uğraşını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. İnternet üzerinden ağaç evlerinin fotoğraflarını paylaşan eski oyuncu 'doğayla baş başa kalmak isteyenler için güzel bir adres' açıklamasını yaptı.

20.03.2020 10:25 - Son Güncelleme: 20.03.2020 10:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





