Pınar Dilşeker'in son hali ağızları açık bıraktı! 90'lara damga vurdu, estetikle bambaşka biri oldu

90'lı yıllara damga vuran isimlerden biri olan Pınar Dilşeker'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. 'Şinanari' adlı şarkıyla 1990'lı yıllarda tanınan Pınar Dilşeker, İbrahim Erkal ile çevirdiği dizide oyuncu olarak yer aldı ayrıca ve İbrahim Tatlıses'in "Allahım Neydi Günahım?" adlı klibinde yer aldı. Ancak daha sonra ortalardan kaybolan Pınar Dilşeker'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Hem yılların hem estetiğin getirdiği değişimle bambaşka birine dönüşen Pınar Dilşeker'in son haline inanamayacaksınız.

11.01.2020 15:01 - Son Güncelleme: 11.01.2020 15:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





