Pınar Dilşeker son haliyle tanınmaz halde! Estetikle bambaşka biri olan 90'ların unutulmaz ismi Pınar'a bakın gören şaşırdı
Pınar Dilşeker son haliyle tanınmaz halde! Estetikle bambaşka biri olan 90'ların unutulmaz ismi Pınar Dilşeker sosyal medya gündeminde. 'Şinanari' adlı şarkıyla 1990'lı yıllarda tanınan Pınar Dilşeker, İbrahim Erkal ile çevirdiği dizide oyuncu olarak boy gösterdi ayrıca İbrahim Tatlıses'in "Allahım Neydi Günahım?" adlı klibinde yer aldı. Genç ve güzel görüntüsüyle hayran bırakan ünlü yıldız uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. İşte görenlerin tanıyamadığı Pınar Dilşeker'in son hali...
08.11.2021 10:32
- Son Güncelleme: 08.11.2021 10:35
Pınar Dilşeker son haliyle tanınmaz halde! Estetikle bambaşka biri olan 90'ların unutulmaz ismi Pınar'a bakın, gören şaşırdı.Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı.