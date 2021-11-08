Pınar Dilşeker son haliyle tanınmaz halde! Estetikle bambaşka biri olan 90'ların unutulmaz ismi Pınar'a bakın, gören şaşırdı.Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı.