Pınar Deniz makyajsız halini yakın çekim paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medya sallandı
Pınar Deniz makyajsız halini yakın çekim paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle büyük bir şöhrete kavuşan Pınar Deniz, son olarak Kırmızı Oda ile izleyici karşısına çıkmıştı. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Deniz, çok konuşulan Instagram gönderilerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, sıfır makyaj objektif karşısına geçerek en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncu paylaşımına düştüğü notla ise İstanbul'daki kalabalıktan yakındı. İşte Pınar Deniz'in sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...
22.07.2021 00:12
- Son Güncelleme: 22.07.2021 00:12
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Pınar Deniz, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
En doğal hali ile poz veren Pınar Deniz için "Su gibisin", "Duru güzellik" yorumları yapıldı. Deniz'in paylaşımının ardından ünlü isimlerin makyajsız halleri de bir kez daha gündeme geldi.