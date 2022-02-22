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Pınar Aylin paylaştı kızını gören kardeşi sandı! Annesinin boyuna yetişen Maya güzelliğiyle hayran bıraktı sosyal medya onu konuştu

Pınar Aylin paylaştı kızını gören kardeşi sandı! Ünlü şarkıcı Pınar Aylin, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kızı Maya ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Aylin, kısa sürede gündem oldu. 49 yaşındaki şarkıcının kızını gören hayran kalırken "Ne kadar büyümüş", "Kardeşi sandım", "Güzelliğiyle annesini gölgede bırakmış" yorumları yapıldı. İşte Pınar Aylin'in güzeller güzeli kızı Maya...

22.02.2022 00:46 - Son Güncelleme: 22.02.2022 00:46
Pınar Aylin paylaştı kızını gören kardeşi sandı! Annesinin boyuna yetişen Maya güzelliğiyle hayran bıraktı sosyal medya onu konuştu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Pınar Aylin, Instagram hesabında kızı Maya ile bir paylaşımda bulundu.

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Pınar Aylin paylaştı kızını gören kardeşi sandı! Annesinin boyuna yetişen Maya güzelliğiyle hayran bıraktı sosyal medya onu konuştu

Aylin'in paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düşerken Maya'yı gören şaştı kaldı. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Maya için "Ne kadar büyümüş", "Kardeşi sandım", "Güzelliğiyle annesini gölgede bırakmış" yorumları yapıldı.

Pınar Aylin paylaştı kızını gören kardeşi sandı! Annesinin boyuna yetişen Maya güzelliğiyle hayran bıraktı sosyal medya onu konuştu

İşte Pınar Aylin başta olmak üzere ünlü isimler ve çocukları...

Pınar Aylin paylaştı kızını gören kardeşi sandı! Annesinin boyuna yetişen Maya güzelliğiyle hayran bıraktı sosyal medya onu konuştu

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Pınar Aylin paylaştı kızını gören kardeşi sandı! Annesinin boyuna yetişen Maya güzelliğiyle hayran bıraktı sosyal medya onu konuştu

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