Pınar Aylin paylaştı kızını gören kardeşi sandı! Annesinin boyuna yetişen Maya güzelliğiyle hayran bıraktı sosyal medya onu konuştu

Aylin'in paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düşerken Maya'yı gören şaştı kaldı. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Maya için "Ne kadar büyümüş", "Kardeşi sandım", "Güzelliğiyle annesini gölgede bırakmış" yorumları yapıldı.