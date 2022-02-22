Pınar Aylin paylaştı kızını gören kardeşi sandı! Annesinin boyuna yetişen Maya güzelliğiyle hayran bıraktı sosyal medya onu konuştu
Pınar Aylin paylaştı kızını gören kardeşi sandı! Ünlü şarkıcı Pınar Aylin, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kızı Maya ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Aylin, kısa sürede gündem oldu. 49 yaşındaki şarkıcının kızını gören hayran kalırken "Ne kadar büyümüş", "Kardeşi sandım", "Güzelliğiyle annesini gölgede bırakmış" yorumları yapıldı. İşte Pınar Aylin'in güzeller güzeli kızı Maya...
22.02.2022 00:46 - Son Güncelleme: 22.02.2022 00:46
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Pınar Aylin, Instagram hesabında kızı Maya ile bir paylaşımda bulundu.