RAMAZAN İMSAKİYE
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Pınar Aydın'ın son hali herkesi şaşırttı! İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın son hali...

Arka Sokaklar dizisinde Pınar karakterini canlandıran Pınar Aydın, ardından Akasya Durağı dizisinde oynamış ve ekranlardan elini eteğini çekmişti. Evlenen ve kendine daha sakin bir hayat seçen Pınar Aydın, kısa bir süre önce de hamile olduğunu müjdelemişti. Arka Sokaklar'ın Pınar'ının son hali görenleri şaşırttı. İşte başta Pınar Aydın olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

15.05.2020 08:24 - Son Güncelleme: 15.05.2020 08:24
Pınar Aydın'ın son hali herkesi şaşırttı! İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın son hali...

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı, Pınar Aydın son haliyle şaşırttı. İşte başta Pınar Aydın olmak üzere ünlülerin değişimleri.

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Pınar Aydın'ın son hali herkesi şaşırttı! İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın son hali...

PINAR ALTUĞ

Pınar Aydın'ın son hali herkesi şaşırttı! İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın son hali...

PINAR ALTUĞ

Pınar Aydın'ın son hali herkesi şaşırttı! İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın son hali...

AYDAN ŞENER

Pınar Aydın'ın son hali herkesi şaşırttı! İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın son hali...

AYDAN ŞENER

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