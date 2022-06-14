Pınar Altuğ'un süper minisi olay! Bomba pozun ardından sosyal medya sallandı takipçileri: "Yakıyor yine ortalığı"
Pınar Altuğ'un süper minisi olay! Bomba pozun ardından sosyal medya sallandı takipçileri, "Yakıyor yine ortalığı" , "Hiç yaşlanmıyor sanki" gibi yorumlar yaptı. Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren ve Su adında bir kız evladı olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ Instagram paylaşımı ile sosyal medya gündeminde. Bir davete katılan ve süper mini eteği ile fotoğraf çekilen Pınar Altuğ'un boy gösterdiği pozlara kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Daha önce verdiği bir röportajda, "Uzun bacaklı bir kadınım, o çok avantaj. Mini etek giymeyi çok seviyorum, kendimi mini etekle çok iyi hissediyorum." diyen 47 yaşındaki Altuğ yine ortalığı yıkıp geçti.
14.06.2022 09:05 - Son Güncelleme: 14.06.2022 09:05
"YAKIYOR YİNE ORTALIĞI"
Pınar Altuğ'un süper minisi olay! Bomba pozun ardından sosyal medya sallandı takipçileri, "Yakıyor yine ortalığı" yorumları yaptı.
Geçtiğimiz günlerde kızı Su'yun mezuniyetinden fotoğraflarını paylaşınca gündeme gelen Pınar Altuğ paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Katıldığı bir davete beyaz bluz-süper mini-spor ayakkabı kombiniyle katılan Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Altuğ takipçilerinin dikkatini çekti.
Bu karenin ardından Pınar Altuğ'un boyu merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...