Pınar Altuğ'un mayolu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Çocuklar Duymasın'ın yıldızının eski hali...
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile akıllara kazınan Pınar Altuğ, Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri haline geldi. Modellikten oyunculuğa, şimdilerde ise sosyal medya fenomenliğine kadar bir kariyer süreci olan Pınar Altuğ'un yıllar öncesine ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Gençlik yıllarına ait fotoğrafı sizi çok şaşırtacak. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin 'Yok artık' dedirten değişimleri.
02.11.2019 09:54
- Son Güncelleme: 02.11.2019 09:58
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