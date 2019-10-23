Pınar Altuğ'un kızı Su sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un kızı.. Bir bakan bir daha baktı!

Pınar Altuğ'un kızı Su sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un kızı.. Bir bakan bir daha baktı! Pınar Altuğ evliliği ve yaşantısı ile son zamanların en fazla konuşulan isimleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan son zamanların en fazla kendinden söz ettiren çiftleri arasında yer aldı. Uzun zamandır kimsenin görmediği Su, annesi Pınar Altuğ ile alışverişte görüntülendi. Pınar Altuğ hayranlarının merak ettiği kızı Su herkesi şaşkına çevirdi. Kocaman bir kız olan Su, Pınar Altuğ Yağmur Atacan çiftini takip eden sevenlerini şaşkına çevirdi. Pınar Altuğ Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.

23.10.2019 16:13 - Son Güncelleme: 23.10.2019 16:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





