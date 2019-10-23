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Pınar Altuğ'un kızı Su sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un kızı.. Bir bakan bir daha baktı!

Pınar Altuğ'un kızı Su sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un kızı.. Bir bakan bir daha baktı! Pınar Altuğ evliliği ve yaşantısı ile son zamanların en fazla konuşulan isimleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan son zamanların en fazla kendinden söz ettiren çiftleri arasında yer aldı. Uzun zamandır kimsenin görmediği Su, annesi Pınar Altuğ ile alışverişte görüntülendi. Pınar Altuğ hayranlarının merak ettiği kızı Su herkesi şaşkına çevirdi. Kocaman bir kız olan Su, Pınar Altuğ Yağmur Atacan çiftini takip eden sevenlerini şaşkına çevirdi. Pınar Altuğ Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.

23.10.2019 16:13 - Son Güncelleme: 23.10.2019 16:13
Pınar Altuğ kızı Su ile sosyal medyayı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı! İşte Pınar Altuğ'un kızı

PINAR ALTUĞ KİMDİR?

Pınar Altuğ Atacan (2 Eylül 1974, İstanbul), Türk oyuncu, sunucu ve eski manken.

Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.

Pınar Altuğ kızı Su ile sosyal medyayı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı! İşte Pınar Altuğ'un kızı

1995 yılında televizyon hayatı başladı. 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 1999'da Pınar'ın Yemek Zevki adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti.

Pınar Altuğ kızı Su ile sosyal medyayı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı! İşte Pınar Altuğ'un kızı

2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol aldı. 2003 yılında Pınar'ın Mutfağından adlı yemek kitabını çıkarttı. 2004 ile 2006 yılları arasında Türkiye'nin Yıldızları programını sundu. 2010'da ise Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonunda rol almıştır.

Pınar Altuğ kızı Su ile sosyal medyayı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı! İşte Pınar Altuğ'un kızı

Çocuklar Duymasın'a Meltem karakteriyle damga vuran Pınar Altuğ, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ, kızı ile eşinin fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Pınar Altuğ kızı Su ile sosyal medyayı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı! İşte Pınar Altuğ'un kızı

İşte Pınar Altuğ ve ünlülerin çocukları...

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