Pınar Altuğ’un kızı Su güzelliğiyle annesini solladı! Güzelliğini gören ’maşallah’ demeden geçemedi! Boy anneden yüz babadan

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Pınar Altuğ, geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın sunduğu YouTube programına konuk olmuş ve güzel bir kadın gördüğünde bakacağını "Güzel bir kadın gördüğümde de güzel bir adam gördüğümde de hem kocama gösteririm hem kendim bakarım" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Altuğ, "Bakılacak bir şeyse bakılır. Zaten bakılsın diye açılıyor" sözleriyle dile getirmişti.