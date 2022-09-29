Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan babasının kopyası! Annesiyle spor yaptığı poza gelen yoruma Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan'lı yanıt: "Sevdiğim.."
Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan'ı gören 'aynı babası' dedi! Annesiyle spor yaptığı poza gelen yoruma Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan'lı yanıt geldi. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Pınar Altuğ, 1995'te televizyon hayatı başladı. Sunuculuk ve oyunculukla kariyerine devam eden ünlü isim, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazındı. 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan ve kızı Su'yu 2009'da kucağına alan Pınar Altuğ, Instagram'dan kızıyla karelerini paylaştı, o yorumu yanıtsız bırakmadı.
29.09.2022 14:37 - Son Güncelleme: 29.09.2022 14:37
Kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ'un Su adını verdikleri bir kızı var.
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızları Su büyüdü. 13 yaşındaki Su Atacan ile annesinin pozları dikkat çekti.
YAĞMUR ATACAN'A BENZETİLDİ
Güzelliğiyle ve babasına benzerliğiyle dikkat çeken Su Atacan'nın son haline "Kızınız gerçekten su gibi", "Aynı babası" yorumları gelirken Pınar Altuğ "Yanlış anlamayın pınar hanım ama kızınız aynı babası size çok benzemiyor maalesef" diyen bir takipçisine de yanıt verdi.