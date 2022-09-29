Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan babasının kopyası! Annesiyle spor yaptığı poza gelen yoruma Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan'lı yanıt: "Sevdiğim.."

YAĞMUR ATACAN'A BENZETİLDİ

Güzelliğiyle ve babasına benzerliğiyle dikkat çeken Su Atacan'nın son haline "Kızınız gerçekten su gibi", "Aynı babası" yorumları gelirken Pınar Altuğ "Yanlış anlamayın pınar hanım ama kızınız aynı babası size çok benzemiyor maalesef" diyen bir takipçisine de yanıt verdi.