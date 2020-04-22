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Pınar Altuğ'un fotoğrafı şoke etti! Dedesi ve Zeki Müren... 'Karantinada daha neler ortaya çıkacak'

Miss Turkey 1994'te birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Pınar Altuğ Atacan karantina günlerinde Instagram paylaşımlarına aralıksız devam ediyor. Kızı Su ile mutfaktan çıkmayan Pınar Altuğ, kuzeninin paylaştığı bir fotoğrafı kendi hesabından yayınladı. Pınar Altuğ'un dedesi ve Zeki Müren'e ait olan fotoğrafı görenler şaşırdı. Pınar Altuğ, Mart ayında kardeşi Kartal Altuğ ve babasının doğum gününü kutlamış, ve Altuğ'un tek çocuk olduğunu düşünen sosyal medya kullanıcıları şaşırmıştı. Bu kez bir kuşak daha geriye giden Pınar Altuğ'un dedesi ve Zeki Müren'in fotoğrafını görmeye hazır mısınız?

22.04.2020 15:49 - Son Güncelleme: 22.04.2020 16:13
Pınar Altuğ'un fotoğrafı şoke etti! Dedesi ve Zeki Müren... 'Karantinada daha neler ortaya çıkacak'

Pınar Altuğ Atacan, 2 Eylül 1974'te İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.

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Pınar Altuğ'un fotoğrafı şoke etti! Dedesi ve Zeki Müren... 'Karantinada daha neler ortaya çıkacak'

Çocuklar Duymasın dizisi ile geniş hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu karantina günlerinde sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz ay babası ve kardeşinin doğum günü fotoğrafını paylaşan Altuğ, 17 yaşında annesini kanser hastalığından; 23 yaşında ise babasını geçirdiği trafik kazası sonucu

Pınar Altuğ'un fotoğrafı şoke etti! Dedesi ve Zeki Müren... 'Karantinada daha neler ortaya çıkacak'

Önceki gün aralarındaki yaş farkı nedeni ile yapılan tüm eleştirilere rağmen eşi Yağmur Atacan ile mutlu evliliğinin sırrını, "Geçinmeye gönlümüz var bizim" sözü ile açıklayan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, dedesi ve Zeki Müren'e ait bir fotoğrafı paylaştı.

Pınar Altuğ'un fotoğrafı şoke etti! Dedesi ve Zeki Müren... 'Karantinada daha neler ortaya çıkacak'

"Sanat Güneşi" ve "Paşa" olarak tanınan usta isim Zeki Müren'in Pınar Altuğ'un dedesine şarkı söylediği anların fotoğrafını görenler şaşırdı.

Pınar Altuğ'un fotoğrafı şoke etti! Dedesi ve Zeki Müren... 'Karantinada daha neler ortaya çıkacak'

İşte o fotoğraf...

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