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Pınar Altuğ'un fotoğrafı şoke etti! Dedesi ve Zeki Müren... 'Karantinada daha neler ortaya çıkacak'

Miss Turkey 1994'te birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Pınar Altuğ Atacan karantina günlerinde Instagram paylaşımlarına aralıksız devam ediyor. Kızı Su ile mutfaktan çıkmayan Pınar Altuğ, kuzeninin paylaştığı bir fotoğrafı kendi hesabından yayınladı. Pınar Altuğ'un dedesi ve Zeki Müren'e ait olan fotoğrafı görenler şaşırdı. Pınar Altuğ, Mart ayında kardeşi Kartal Altuğ ve babasının doğum gününü kutlamış, ve Altuğ'un tek çocuk olduğunu düşünen sosyal medya kullanıcıları şaşırmıştı. Bu kez bir kuşak daha geriye giden Pınar Altuğ'un dedesi ve Zeki Müren'in fotoğrafını görmeye hazır mısınız?

22.04.2020 15:49 - Son Güncelleme: 22.04.2020 16:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





