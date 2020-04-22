Pınar Altuğ'un fotoğrafı şoke etti! Dedesi ve Zeki Müren... 'Karantinada daha neler ortaya çıkacak'
Miss Turkey 1994'te birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Pınar Altuğ Atacan karantina günlerinde Instagram paylaşımlarına aralıksız devam ediyor. Kızı Su ile mutfaktan çıkmayan Pınar Altuğ, kuzeninin paylaştığı bir fotoğrafı kendi hesabından yayınladı. Pınar Altuğ'un dedesi ve Zeki Müren'e ait olan fotoğrafı görenler şaşırdı. Pınar Altuğ, Mart ayında kardeşi Kartal Altuğ ve babasının doğum gününü kutlamış, ve Altuğ'un tek çocuk olduğunu düşünen sosyal medya kullanıcıları şaşırmıştı. Bu kez bir kuşak daha geriye giden Pınar Altuğ'un dedesi ve Zeki Müren'in fotoğrafını görmeye hazır mısınız?
Çocuklar Duymasın dizisi ile geniş hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu karantina günlerinde sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz ay babası ve kardeşinin doğum günü fotoğrafını paylaşan Altuğ, 17 yaşında annesini kanser hastalığından; 23 yaşında ise babasını geçirdiği trafik kazası sonucu