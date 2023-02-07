Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan aracına atladığı gibi deprem bölgesine koştu "İşleri zorlaştırmayın" Demet Akalın yorumsuz kalamadı
Türkiye'nin yüreğini yakan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkiledi. Can kaybı ve yıkım çok büyük. Depremin ardından tüm Türkiye, depremzedeler için kolları sıvadı. Spor ve magazin dünyasının pek çok ünlü ismi gerek maddi bağışlarla gerekse kampanyalarla depremzedeler için çabalıyor. Onlardan biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan oldu. Yağmur Atacan hemen kendini yollara attı ve deprem bölgesine koştu. Pınar Altuğ'un ise herkesten de bir ricası vardı. İşte haberin detayları...
07.02.2023 17:01 - Son Güncelleme: 07.02.2023 17:33
Kahramanmaraş depremleri sonrası Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan kolları sıvadı. Deprem bölgesine doğru yola çıkan Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ'un ise herkesten de bir ricası vardı. İşte haberin detayları...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle, merkezde yıkılan binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Pınar'ın eşi Yağmur deprem bölgesine koştu "İşleri zorlaştırmayın"