Pınar Altuğ'un erkek kardeşi Kartal'ı görenler inanamadı ablasının aynısı! İşte Pınar Altuğ'un sır gibi saklanan kardeşi Kartal...

Her yaptığı, her söylemi bir olay... 46 yaşındaki Pınar Altuğ ekranlarda yer almasa da bir şekilde kendisine magazin gündeminde yer bulmayı başarıyor. Sosyal medyada hayli aktif olduğu, yeri geldiğinde takipçileriyle tartışmaya bile girdiği bilinen Pınar Altuğ, bu faal durumunun aksine özel hayatını gözlerden uzak tutmak konusunda hayli başarılı. Özellikle kardeşi Kartal'ı gören duyan neredeyse yok gibi. Pınar Altuğ'un kardeşinin yurt dışında yaşadığı bu yüzden tanınmadığı biliniyor. Pınar Altuğ, bu kez kardeşine olan benzerliğiyle dikkat çekti. Ama ne benzerlik. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

01.06.2021 16:50 - Son Güncelleme: 01.06.2021 16:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





