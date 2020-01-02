Pınar Altuğ'un Çocuklar Duymasın'ın Meltem'inin eski eşi hayranlarını şoke etti! Bakın kimmiş?
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan ile yaşadığı aşkı herkes biliyor. Ancak Çocuklar Duyması'nın yıldızı Pınar Altuğ'un ilk evliliğini pek bilen yok. Bu bağlamda sık sık gündeme gelen Altuğ'un ilk evliliği merak konusu oldu. Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşini görenler şaşırdı. İşte Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi…
Çocuklar Duymasın dizisininde 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ sosyal medyada çok konuşulmaya devam ediyor. Çocuklar Duymasın'da Meltem karakteriyle uzun yıllardır ekranlarda olan Pınar Altuğ'un hayranları özel hayatına dair her gelişmeyi merak ediyor. Yağmur Atacan'la devam eden evliliğiyle sık sık gündeme gelen Altuğ'un ilk evliliği merak konusu oldu. Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşini görenler şaşırdı. İşte Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi…