Pınar Altuğ'un bu açıklamaları çok konuşulur! 46 yaşındaki Pınar Altuğ 'Bacak dekolteme güvenirim'

'Karadaysam Çeşme, denizdeysem Bodrum.' diye Pınar Altuğ 'Deniz benim için vazgeçilmez. Ama kum olmasın lütfen ya...' diyerek esprili bir yanı verdi. İşte Pınar Altuğ'un çok konuşulacak diğer açıklamaları...

Sofrada hangisi çekilmez? Obur mu geveze mi?

- Oburu tercih ederim. Hatta çok yesin. Ama keyifle yesin ki benim de iştahımı açsın.