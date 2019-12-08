Pınar Altuğ'un 17 sene öncesine ait denizin içinde çekiliği kare gündeme bomba gibi düştü! İşte o fotoğraf
Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile milyonların gönlünü kazanan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde 17 sene öncesine ait kucağında bir bebekle denizde çekildiği fotoğrafını paylaştı. Kucağındaki bebeğin kim olduğu merak edilen fotoğrafta Pınar Altuğ'un estetiksiz hali dikkat çekti. Şimdilerde 45 yaşında olan Pınar Altuğ'un Instagram'dan paylaştığı fotoğraftaki gençlik hali çok konuşuldu. İşte sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Pınar Altuğ'un estetiksiz hali...
PINAR ALTUĞ KİMDİR?
2 Eylül 1974 doğumludur. Liseyi Saint Benoît Fransız Lisesi"ni bitirdi. 1994'de Miss Turkey seçildi.Pınar Altuğ, çocuklar duymasın adlı dizide tanındı ve türk halkının sevdiği bir isim haline geldi.Mankenlik kariyerine henüz lise ikinci sınıftayken başladı. 17 yaşındayken babası vefat etti. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul'da İşletme bölümünü okudu.