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Pınar Altuğ'un 17 sene öncesine ait denizin içinde çekiliği kare gündeme bomba gibi düştü! İşte o fotoğraf

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile milyonların gönlünü kazanan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde 17 sene öncesine ait kucağında bir bebekle denizde çekildiği fotoğrafını paylaştı. Kucağındaki bebeğin kim olduğu merak edilen fotoğrafta Pınar Altuğ'un estetiksiz hali dikkat çekti. Şimdilerde 45 yaşında olan Pınar Altuğ'un Instagram'dan paylaştığı fotoğraftaki gençlik hali çok konuşuldu. İşte sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Pınar Altuğ'un estetiksiz hali...

08.12.2019 14:18 - Son Güncelleme: 08.12.2019 14:30
Pınar Altuğ'un 17 sene öncesine ait denizin içinde çekiliği kare gündeme bomba gibi düştü! İşte o fotoğraf

Pınar Altuğ, Instagram hesabından, "Bu fotoğrafı paylaşmak için #tbt gununu bekleyemeyeceğim 2002 /17 sene önce bugün /Miami" notuyla paylaştığı fotoğraf çok konuşuldu. Kucağında arkadaşının çocuğuyla denizin içinde çekildiği fotoğrafta Pınar Altuğ'un genç ve estetiksiz hali dikkat çekti.

Pınar Altuğ'un 17 sene öncesine ait denizin içinde çekiliği kare gündeme bomba gibi düştü! İşte o fotoğraf

PINAR ALTUĞ KİMDİR?
2 Eylül 1974 doğumludur. Liseyi Saint Benoît Fransız Lisesi"ni bitirdi. 1994'de Miss Turkey seçildi.Pınar Altuğ, çocuklar duymasın adlı dizide tanındı ve türk halkının sevdiği bir isim haline geldi.Mankenlik kariyerine henüz lise ikinci sınıftayken başladı. 17 yaşındayken babası vefat etti. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul'da İşletme bölümünü okudu.

21 yaşındayken "Miss Turkey" adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başladı. Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bıraktı. Sunuculuk kariyeri 1995 yılında magazin programları sunmasıyla başladı. Asıl çıkışını 2002 yılında yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yaptı.
Dizi Türkiye'de izlenme rekorları kırdı ve 2005 yılına kadar yayınlanmaya devam etti. Meltem karakteriyle şöhreti yakaladı ve büyük firmaların reklam yüzü oldu.
2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi. Yaş farkı nedeniyle bu evlilik uzun süre konuşuldu.

Pınar Altuğ'un 17 sene öncesine ait denizin içinde çekiliği kare gündeme bomba gibi düştü! İşte o fotoğraf

SONGÜL KARLI

Pınar Altuğ'un 17 sene öncesine ait denizin içinde çekiliği kare gündeme bomba gibi düştü! İşte o fotoğraf

AJDA PEKKAN

Pınar Altuğ'un 17 sene öncesine ait denizin içinde çekiliği kare gündeme bomba gibi düştü! İşte o fotoğraf

AJDA PEKKAN

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