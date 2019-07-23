Pınar Altuğ'u hiç böyle görmediniz... O fotoğraflarıyla sosyal medyada olay yarattı
Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın dizisi ile adeta özdeşleşti. Meltem karakteri ile devleşen Pınar Altuğ, dizinin final yapmasının ardından yine gündem oldu. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara kısa sürede yüz binlerce beğeni geliyor. Bu bağlamda Pınar Altuğ'un ortaya çıkan fotoğrafları sosyal medyayı adeta salladı. İşte Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ'un olay fotoğrafları... Pınar Altuğ 2 Eylül 1974 doğumludur. Liseyi Saint Benoît Fransız Lisesi"ni tamamladı. 1994′de Miss Turkey seçildi.Pınar Altuğ, çocuklar duymasın adlı dizide tanındı ve türk halkının sevdiği bir isim haline geldi. Mankenlik kariyerine hemen hemen lise ikinci sınıftayken başladı.
PINAR ALTUĞ KİMDİR?
Mankenlik kariyerine henüz lise ikinci sınıftayken başladı. 17 yaşındayken babası vefat etti. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul'da İşletme bölümünü okudu. 21 yaşındayken "Miss Turkey" adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başladı. Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bıraktı. Sunuculuk kariyeri 1995 yılında magazin programları sunmasıyla başladı.
Asıl çıkışını 2002 yılında yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yaptı. Dizi Türkiye'de izlenme rekorları kırdı ve 2005 yılına kadar yayınlanmaya devam etti. Meltem karakteriyle şöhreti yakaladı ve büyük firmaların reklam yüzü oldu. 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi. Yaş farkı nedeniyle bu evlilik uzun süre konuşuldu.
Pınar Altuğ ortaya çıkan fotoğraflarıyla büyük beğeni topladı. Sevilen güzel oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyadaki paylaşımlarının dışında eski fotoğraflarıyla da gündem oldu. Çocuklar Duymasın'ın final yapmasının ardından özel hayatıyla mercek altına alınan Pınar Altuğ'un yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.