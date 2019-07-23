Pınar Altuğ'u hiç böyle görmediniz... O fotoğraflarıyla sosyal medyada olay yarattı

Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın dizisi ile adeta özdeşleşti. Meltem karakteri ile devleşen Pınar Altuğ, dizinin final yapmasının ardından yine gündem oldu. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara kısa sürede yüz binlerce beğeni geliyor. Bu bağlamda Pınar Altuğ'un ortaya çıkan fotoğrafları sosyal medyayı adeta salladı. İşte Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ'un olay fotoğrafları... Pınar Altuğ 2 Eylül 1974 doğumludur. Liseyi Saint Benoît Fransız Lisesi"ni tamamladı. 1994′de Miss Turkey seçildi.Pınar Altuğ, çocuklar duymasın adlı dizide tanındı ve türk halkının sevdiği bir isim haline geldi. Mankenlik kariyerine hemen hemen lise ikinci sınıftayken başladı.

23.07.2019 12:59 - Son Güncelleme: 23.07.2019 13:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





