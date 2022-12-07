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Haberler Magazin Pınar Altuğ'u aşk ateşi sardı eşi Yağmur Atacan'ı vücuduna kazıdı! Pınar Altuğ eşine olan aşkını cümle aleme haykırdı

Pınar Altuğ'u aşk ateşi sardı eşi Yağmur Atacan'ı vücuduna kazıdı! Pınar Altuğ eşine olan aşkını cümle aleme haykırdı

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ve bu sayede magazin gündemine de yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bu kez eşine olan aşkını haykırdı. Hem de bakın nasıl.

07.12.2022 16:57 - Son Güncelleme: 07.12.2022 16:57
Pınar Altuğ’u aşk ateşi sardı eşi Yağmur Atacan’ı vücuduna kazıdı! Pınar Altuğ eşine olan aşkını cümle aleme haykırdı

'Çocuklar Duymasın' dizisinin Meltem'i ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimler arasında.

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Pınar Altuğ’u aşk ateşi sardı eşi Yağmur Atacan’ı vücuduna kazıdı! Pınar Altuğ eşine olan aşkını cümle aleme haykırdı

2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın, mutlu birlikteliklerinden Su adında bir kızı olmuştu. Aralarındaki 9 yaş farkla sık sık gündeme gelen çift, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Pınar Altuğ’u aşk ateşi sardı eşi Yağmur Atacan’ı vücuduna kazıdı! Pınar Altuğ eşine olan aşkını cümle aleme haykırdı

Haklarında çıkan haberleri kulak arkası yapan ikili, sosyal medyanın en sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

Pınar Altuğ’u aşk ateşi sardı eşi Yağmur Atacan’ı vücuduna kazıdı! Pınar Altuğ eşine olan aşkını cümle aleme haykırdı

Özellikle Instagram'ı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, son hamlesiyle ise yine ses getirdi.

Pınar Altuğ’u aşk ateşi sardı eşi Yağmur Atacan’ı vücuduna kazıdı! Pınar Altuğ eşine olan aşkını cümle aleme haykırdı

Koluna yeni bir dövme yaptıran oyuncu, "Aşka bak" dedirtti.

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