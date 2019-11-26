Pınar Altuğ'dan şoke eden itiraf: 'Aniden soyunma odama girdi ve dudaklarıma yapıştı

"YOKSA TACİZ OLUR"

Nişantaşı'nda bir etkinliğe katılan Altuğ, Yağmur Atacan ile aralarında elektriklenme olduğu için öpüştüklerini söyleyip "Tanışma değil, hiç tanımadığım bir adam sizce odama girip beni öpmeye kalksa başına ne gelir? Tabii ki arada bir enerji, bir şey ilerliyor, o da bu cesareti buluyor.