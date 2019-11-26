Pınar Altuğ'dan şoke eden itiraf: 'Aniden soyunma odama girdi ve dudaklarıma yapıştı
Yıllardır yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la YouTube kanalı üzerinden program yapan gazeteci Sibel Arna'ya konuk olmuş Altuğ, programda eşinin soyunma odasına dalıp dudaklarından öptüğünü söylemişti. Altuğ, olayla ilgili " Öyle bir hareketi yapmak yürek ister. Yoksa taciz olur. Gönül olmadan durduk yere. Yağmur kocam" diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile ilgili canlı yayında şoke eden sözler söyledi. Aralarında 9 yaş bulunan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti, sosyal medyada her gün yeni bir eleştiriye maruz kalırken, Pınar Altuğ katıldığı bir Youtube kanalında eşi Yağmur Atacan hakkında itirafta bulundu. Herkesin merak ettiği Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın tanışma hikayesini öğrenenler şoke oldu. İşte Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın tanışma hikayesi...
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"YOKSA TACİZ OLUR"
Nişantaşı'nda bir etkinliğe katılan Altuğ, Yağmur Atacan ile aralarında elektriklenme olduğu için öpüştüklerini söyleyip "Tanışma değil, hiç tanımadığım bir adam sizce odama girip beni öpmeye kalksa başına ne gelir? Tabii ki arada bir enerji, bir şey ilerliyor, o da bu cesareti buluyor.