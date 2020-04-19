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Pınar Altuğ, küfürlü Ebru Şallı göndermesinde bulunan takipçisine: Allah belanı versin, bokunda boğul!

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile milyonların sevgisini kazanan 45 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, kızı Su Atacan ile çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Pınar Altuğ kendisine sosyal medyadan gelen olumsuz yorumları yanıtsız bırakmıyor. Karantinada sık sık kızıyla yemek yapan ve takipçilerine tarifler veren Altuğ'u bir yorum çok kızdırdı. Ebru Şallı'nın oğlunu kaybetmesinin ardından bir takipçi bu konuyu Altuğ'un fotoğraflarının altına taşıdı. Takipçisinden gelen yorum üzerine Pınar Altuğ, "Allah senin belanı versin kendi bokunda boğul inşallah!" ifadelerini kullandı. Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan'a verdiği tepkiyle de sosyal medyada eleştirilmişti...

19.04.2020 13:56 - Son Güncelleme: 19.04.2020 14:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





