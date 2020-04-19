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Pınar Altuğ, küfürlü Ebru Şallı göndermesinde bulunan takipçisine: Allah belanı versin, bokunda boğul!

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile milyonların sevgisini kazanan 45 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, kızı Su Atacan ile çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Pınar Altuğ kendisine sosyal medyadan gelen olumsuz yorumları yanıtsız bırakmıyor. Karantinada sık sık kızıyla yemek yapan ve takipçilerine tarifler veren Altuğ'u bir yorum çok kızdırdı. Ebru Şallı'nın oğlunu kaybetmesinin ardından bir takipçi bu konuyu Altuğ'un fotoğraflarının altına taşıdı. Takipçisinden gelen yorum üzerine Pınar Altuğ, "Allah senin belanı versin kendi bokunda boğul inşallah!" ifadelerini kullandı. Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan'a verdiği tepkiyle de sosyal medyada eleştirilmişti...

19.04.2020 13:56 - Son Güncelleme: 19.04.2020 14:07
Pınar Altuğ'dan küfürlü Ebru Şallı göndermesinde bulunan takipçisine: Allah belanı versin, bokunda boğul!

Çocuklar Duymasın dizisi ile geniş kitleler tarafından tanınan Pınar Altuğ kendisine sosyal medyadan gelen kötü yorumları yanıtsız bırakmıyor. Karantinada sık sık kızıyla yemek yapan ve takipçilerine tarifler veren Altuğ'u bir yorum çok kızdırdı.

Ebru Şallı'nın oğlunu kaybetmesinin ardından bir takipçi bu konuyu Altuğ'un fotoğraflarının altına taşıdı.

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Pınar Altuğ'dan küfürlü Ebru Şallı göndermesinde bulunan takipçisine: Allah belanı versin, bokunda boğul!

Takipçi Altuğ'a "Zaten hep bir olmayan kalite peşindesin. Giyecek başka bir b.kun yok zaten. Utanmıyor musun? Meslektaşın bugün evladını kaybetti sen hala iyi anne rolündesin" yorumu yaptı. Altuğ bu yorum üzerine çılgına döndü.

Pınar Altuğ'dan küfürlü Ebru Şallı göndermesinde bulunan takipçisine: Allah belanı versin, bokunda boğul!

Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde de canlı yayında eşi Yağmur Atacan'a verdiği tepki ile gündeme geldi! Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile milyonların sevgisini kazanan oyuncu Altuğ, koronavirüs nedeni ile eşi ve kızı ile evinde vakit geçiriyor.

Pınar Altuğ'dan küfürlü Ebru Şallı göndermesinde bulunan takipçisine: Allah belanı versin, bokunda boğul!

Özellikle gençlik yıllarına ait fotoğrafları ve eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeni ile sık sık magazin gündemine gelen Pınar Altuğ, canlı yayında eşi Yağmur Atacan'a verdiği tepki ile bir takipçisinin eleştirel yorumuna maruz kaldı.

Pınar Altuğ'dan küfürlü Ebru Şallı göndermesinde bulunan takipçisine: Allah belanı versin, bokunda boğul!

Çocuklar Duymasın'ın sevilen ismi Pınar Altuğ, takipçisine verdiği yanıtla çok konuşuldu.

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