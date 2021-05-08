Pınar Altuğ’dan itiraf gibi cevap! Kırmızılar içinde paylaştı takipçisine verdiği yanıt olay oldu sosyal medya onu konuştu
Pınar Altuğ'dan itiraf gibi cevap! Sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Bornozlu paylaşımla geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen Altuğ, bu kez kırmızı ceketiyle verdiği pozla çıktı takipçilerinin karşısına. Ancak Altuğ, yayınladığı fotoğraftan çok takipçisine verdiği yanıtla olay oldu. Ünlü oyuncu, kendisine 'zayıflamışsın' yorumunu yazan takipçisine itiraf gibi bir yanıt verdi. İşte detaylar…
08.05.2021 22:43
- Son Güncelleme: 08.05.2021 22:43
Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde bornozlu paylaşımıyla gündeme gelen ünlü oyuncu, şimdi ise kırmızı ceketiyle verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı.
Altuğ'un kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımına bir takipçisi, "Kilo verdiğiniz aşikar… Her yeriniz küçüldü maşallah… Lakin yüzünüze küçük dokunuşlar olarak neler yaptırdınız?" yorumunda bulundu.
Takipçisinin yorumuna kayıtsız kalmayan Pınar Altuğ ise photoshop yaptığını itiraf ederek şu yanıtı verdi: "Hiçbir şey… İyi makyaj ve photoshop candır"
'KÖTÜ YORUMLAR UMURUMDA DEĞİL' DEMİŞTİ
Takipçilerine verdiği yanıtlarla sık sık gündem olan Pınar Altuğ, bir röportajında "Sosyal medya şiddetine en çok maruz kalanlardan birisin…" sözleri üzerine "Umurunda mı diye sorsana!" demişti.