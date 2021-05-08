Pınar Altuğ’dan itiraf gibi cevap! Kırmızılar içinde paylaştı takipçisine verdiği yanıt olay oldu sosyal medya onu konuştu

Pınar Altuğ'dan itiraf gibi cevap! Sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Bornozlu paylaşımla geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen Altuğ, bu kez kırmızı ceketiyle verdiği pozla çıktı takipçilerinin karşısına. Ancak Altuğ, yayınladığı fotoğraftan çok takipçisine verdiği yanıtla olay oldu. Ünlü oyuncu, kendisine 'zayıflamışsın' yorumunu yazan takipçisine itiraf gibi bir yanıt verdi. İşte detaylar…

08.05.2021 22:43 - Son Güncelleme: 08.05.2021 22:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





