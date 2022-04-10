Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'ın yanında cesur poz! Aşıkları gören yorum yağmuruna tuttu: "Kocanız yaş alıyor siz..."
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'ın yanında cesur poz! Birbirine olan aşkları ile sık sık gündeme gelen ikiliyi görenler yorum yağmuruna tuttu. Başarılı oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile yatak odası sırlarını ifşa etmiş, "Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim de düşmedi. Libido da bununla bağlantılı. Dolayısıyla 40'lı yaşlarda olmak bir şey değiştirmedi, sadece bir rakam" açıklaması ile günlerce konuşulmuştu. 2008 yılında nikah masasına oturduğu kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve sosyal medyayı aktif kullanan Pınar'dan gelen aşk pozu kısa sürede gündem oldu. En cesur haliyle dikkat çeken 47 yaşındaki Pınar'ı görenler, "Kocanız yaş alıyor siz kalakaldınız" diyor.
10.04.2022 17:50 - Son Güncelleme: 10.04.2022 17:50
"KOCANIZ YAŞ ALIYOR SİZ..."
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'ın yanında cesur poz! Aşıkları gören sosyal medyada yorum yağmuruna tuttu.
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, bir güzellik merkezinden paylaşımda bulundu. En cesur haliyle kamera karşısına geçen Altuğ pürüzsüz cildiyle dikkat çekerken iddialı pozuyla çok konuşuldu.