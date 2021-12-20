Pınar Altuğ'dan 'biz de armut toplamıyoruz' çıkışı! Eşi Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını ifşa etmişti şimdi bakın neler söyledi...
Pınar Altuğ'dan 'biz de armut toplamıyoruz' çıkışı! Eşi Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını ifşa etmişti ünlü oyuncu... Önceki gün bir AVM açılışında görüntülenen Pınar Altuğ ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllerde taht kuran Pınar Altuğ, sosyal medyadan aldığı yorumlarla ilgili verdiği yanıtla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde 'kaşınanı kaşırım' sözleriyle gündeme gelen Pınar bu kez de "'Nasıl laf çaktım ama…' diyorlar galiba. Tabii biz de armut toplamıyoruz" dedi. İşte Pınar Altuğ'un haklı isyanı...
20.12.2021 10:31
- Son Güncelleme: 20.12.2021 10:39
Pınar Altuğ'dan 'biz de armut toplamıyoruz' çıkışı! Eşi Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını ifşa etmişti şimdi bakın neler söyledi...
Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, önceki gün Maltepe Cadde AVM'nin açılışına katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altuğ, sosyal medyadan aldığı yorumlarla ilgili konuştu.
"GEREKSİZ YORUMLAR ALIYORUM"
Sosyal medyada evliliğiyle ilgili yapılan eleştiriler hatırlatılan oyuncu, "Birlikteliğimizde 15 yılı geride bıraktım hâlâ gereksiz yorumlar alıyorum. Boyum kadar kızım var neredeyse ama böyle gereksiz yorumlara sessiz kalamıyorum" şeklinde konuştu. Pınar Altuğ, gelen yıpratıcı yorumlar hakkında "'Nasıl laf çaktım ama…' diyorlar galiba. Tabii biz de armut toplamıyoruz" dedi.