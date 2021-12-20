Pınar Altuğ’dan ’biz de armut toplamıyoruz’ çıkışı! Eşi Yağmur Atacan’la yatak odası sırlarını ifşa etmişti şimdi bakın neler söyledi...

"GEREKSİZ YORUMLAR ALIYORUM"

Sosyal medyada evliliğiyle ilgili yapılan eleştiriler hatırlatılan oyuncu, "Birlikteliğimizde 15 yılı geride bıraktım hâlâ gereksiz yorumlar alıyorum. Boyum kadar kızım var neredeyse ama böyle gereksiz yorumlara sessiz kalamıyorum" şeklinde konuştu. Pınar Altuğ, gelen yıpratıcı yorumlar hakkında "'Nasıl laf çaktım ama…' diyorlar galiba. Tabii biz de armut toplamıyoruz" dedi.