Pınar Altuğ'dan 'ben evlendim kime ne!' çıkışı! Eşi Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını bir bir ifşa etmişti...
Pınar Altuğ'dan 'ben evlendim kime ne!' çıkışı! Eşi Yağmur Atacan'la arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık sosyal medyada eleştirilere maruz kalan oyuncu Pınar Altuğ, "Ben evlendim, kime ne? Sen evlenme, beğenmiyorsan! Evlenirken kimseye sormadım, dolayısıyla yorumlar da beni ilgilendirmiyor. Biz birbirimizi sevdik, evlendik. Bir de çocuk dünyaya getirdik, mutluyuz." dedi. Pınar Altuğ geçtiğimiz aylarda eşi Yağmur Atacan ile evliliğine dair çok özel açıklamaları ile gündeme bomba gibi düşmüştü.
"Eşini kıskandığın için ona kilo aldırdığın söylendi, doğru mu bu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ömrümde kocamla ilgili 'Başkasına gider mi' gibi kıskançlıklarım olmadı. Bu laf çürüyor. Bana göre kilolu olmak, sağlık açısından endişe verici. Yoksa nasıl göründüğün senin tercihindir. Yağmur'un kilo alması, kendi seçimiydi. Beni haftada 7 gün antrenman yaparken görünce, spor hayatına geri döndü. Dolayısıyla kilo verdi. Eve de bir spor salonu kurdum."
"KİMSEYE SORMADIM"
Ünlü oyuncu, eşiyle aralarındaki yaş farkı nedeniyle kendilerini eleştirenlere de tepki gösterdi: "Ben evlendim, kime ne? Sen evlenme, beğenmiyorsan! Evlenirken kimseye sormadım, dolayısıyla yorumlar da beni ilgilendirmiyor. Biz birbirimizi sevdik, evlendik. Bir de çocuk dünyaya getirdik, mutluyuz."
"AŞK KADINIYIM"
Pınar Altuğ'un kendisine yöneltilen "Aşk kadını mısın?" sorusuna yanıtı şöyle oldu: "Aşk kadınıyım. Benim hayatımda hiç hesaplar yoktur. Kalbimle hareket ederim. İş için de aynı şey geçerli. Âşıkken gözüm çok bir şey görmüyor. 'Çevre bana ne der' kısmını hiç umursamadığım için kalbim nereye götürüyorsa oraya gidiyorum."