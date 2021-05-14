Pınar Altuğ'dan 'ben evlendim kime ne!' çıkışı! Eşi Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını bir bir ifşa etmişti...

"Eşini kıskandığın için ona kilo aldırdığın söylendi, doğru mu bu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ömrümde kocamla ilgili 'Başkasına gider mi' gibi kıskançlıklarım olmadı. Bu laf çürüyor. Bana göre kilolu olmak, sağlık açısından endişe verici. Yoksa nasıl göründüğün senin tercihindir. Yağmur'un kilo alması, kendi seçimiydi. Beni haftada 7 gün antrenman yaparken görünce, spor hayatına geri döndü. Dolayısıyla kilo verdi. Eve de bir spor salonu kurdum."