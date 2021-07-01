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Pınar Altuğ'dan 31 milyonluk teknesinde leopar bikinili şov! Pınar'ın 'kuş'u büyüdü... Kim der ki 46 yaşında diye

46 yaşındaki oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, bir süredir ekranlarda aktif olarak yer almasa da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Yaz sezonunun açılmasıyla, kızı Su Atacan'la kendisini mavilere atan Pınar Altuğ Atacan bu kez fiyatıyla dudak uçuklatan teknesinde görüntülendi. Ege'de keyif turuna çıkan Pınar Altuğ'un yanında kızı Su ve arkadaşları vardı. Pınar Altuğ düzgün fiziğiyle de yıllara meydan okuduğunu bir kez daha gösterdi.

01.07.2021 09:36 - Son Güncelleme: 01.07.2021 09:36
Pınar Altuğ'dan 31 milyonluk teknesinde leopar bikinili şov! Pınar'ın 'kuş'u büyüdü... Kim der ki 46 yaşında diye

Oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün Ege'de şov yaptı. 46 yaşındaki Altuğ, Bodrum'da özel yaptırdığı 34 metre uzunluğundaki, 3 milyon euro (yaklaşık 31 milyon TL) değerindeki yelkenlisiyle objektiflerine yakalandı. Ege'de keyif turuna çıkan Pınar Altuğ'un yanında kızı Su ve arkadaşları vardı.

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Pınar Altuğ'dan 31 milyonluk teknesinde leopar bikinili şov! Pınar'ın 'kuş'u büyüdü... Kim der ki 46 yaşında diye

Oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün Ege'de şov yaptı. 46 yaşındaki Altuğ, Bodrum'da özel yaptırdığı 34 metre uzunluğundaki, 3 milyon euro (yaklaşık 31 milyon TL) değerindeki yelkenlisiyle Takvim objektiflerine yakalandı.

Pınar Altuğ'dan 31 milyonluk teknesinde leopar bikinili şov! Pınar'ın 'kuş'u büyüdü... Kim der ki 46 yaşında diye

Ege'de keyif turuna çıkan Pınar Altuğ'un yanında kızı Su ve arkadaşları vardı. Müzik eşliğinde teknede dans eden Altuğ ve arkadaşları daha sonra tüm gün denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Pınar Altuğ'dan 31 milyonluk teknesinde leopar bikinili şov! Pınar'ın 'kuş'u büyüdü... Kim der ki 46 yaşında diye

Yeni yelkenlisiyle oldukça havalı ve mutlu görünen güzel oyuncu, dostlarıyla denizin içine attıkları yüzen iskelede saatlerce sohbet edip güneşlendi.

Pınar Altuğ'dan 31 milyonluk teknesinde leopar bikinili şov! Pınar'ın 'kuş'u büyüdü... Kim der ki 46 yaşında diye

Altuğ düzgün fiziğiyle de yıllara meydan okuduğunu bir kez daha gösterdi.