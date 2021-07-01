Pınar Altuğ'dan 31 milyonluk teknesinde leopar bikinili şov! Pınar'ın 'kuş'u büyüdü... Kim der ki 46 yaşında diye

46 yaşındaki oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, bir süredir ekranlarda aktif olarak yer almasa da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Yaz sezonunun açılmasıyla, kızı Su Atacan'la kendisini mavilere atan Pınar Altuğ Atacan bu kez fiyatıyla dudak uçuklatan teknesinde görüntülendi. Ege'de keyif turuna çıkan Pınar Altuğ'un yanında kızı Su ve arkadaşları vardı. Pınar Altuğ düzgün fiziğiyle de yıllara meydan okuduğunu bir kez daha gösterdi.

01.07.2021 09:36 - Son Güncelleme: 01.07.2021 09:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





