Haberler Galeri Magazin Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden gelen kutlama mesaj! Yağmur Atacan'ın annesi 46 yaşına giren Pınar Altuğ'a...

Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden gelen kutlama mesaj! Yağmur Atacan'ın annesi 46 yaşına giren Pınar Altuğ'a...

Pınar Altuğ bugün 46 yaşına girdi. Yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliği ile adından sıkça söz ettiren Pınar Altuğ'u Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile zihnimizde adeta birleştirdik. Instagram'dan kendisine gelen doğum günü mesajlarını paylaşan Pınar Altuğ, kayınvalidesini es geçmedi. Daha önce sosyal medyada gerçekleştirdikleri diyalog ile dikkat çeken anne-kızın birbirine hitap şekli sosyal medya gündeminde yerini aldı. İşte Pınar Altuğ'un yeni yaşını kutlayan Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Hanım'ın dikkat çeken hitap şekli...

02.09.2020 14:23 - Son Güncelleme: 02.09.2020 14:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





