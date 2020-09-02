Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden gelen kutlama mesaj! Yağmur Atacan'ın annesi 46 yaşına giren Pınar Altuğ'a...
Pınar Altuğ bugün 46 yaşına girdi. Yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliği ile adından sıkça söz ettiren Pınar Altuğ'u Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile zihnimizde adeta birleştirdik. Instagram'dan kendisine gelen doğum günü mesajlarını paylaşan Pınar Altuğ, kayınvalidesini es geçmedi. Daha önce sosyal medyada gerçekleştirdikleri diyalog ile dikkat çeken anne-kızın birbirine hitap şekli sosyal medya gündeminde yerini aldı. İşte Pınar Altuğ'un yeni yaşını kutlayan Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Hanım'ın dikkat çeken hitap şekli...
Bikinili fotoğrafları ile adından söz ettiren güzel oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde Instagram paylaşımı ile magazin gündeminde yerini aldı. Normalleşme süreci sonrasında ailesiyle birlikte tatile çıkan ve buradan da sosyal medya paylaşımlarına devam eden Pınar Altuğ, Perşembe günü gerçekleştirilen TBT paylaşımını pas geçmedi ve takipçilerini 2015 yılına götürdü.