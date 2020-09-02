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Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden gelen kutlama mesaj! Yağmur Atacan'ın annesi 46 yaşına giren Pınar Altuğ'a...

Pınar Altuğ bugün 46 yaşına girdi. Yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliği ile adından sıkça söz ettiren Pınar Altuğ'u Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile zihnimizde adeta birleştirdik. Instagram'dan kendisine gelen doğum günü mesajlarını paylaşan Pınar Altuğ, kayınvalidesini es geçmedi. Daha önce sosyal medyada gerçekleştirdikleri diyalog ile dikkat çeken anne-kızın birbirine hitap şekli sosyal medya gündeminde yerini aldı. İşte Pınar Altuğ'un yeni yaşını kutlayan Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Hanım'ın dikkat çeken hitap şekli...

02.09.2020 14:23 - Son Güncelleme: 02.09.2020 14:45
Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden gelen kutlama mesaj! Yağmur Atacan'ın annesi 46 yaşına giren Pınar Altuğ'a...

Çocuklar Duymasın dizisi ile hafızalarımıza kazındı Pınar Altuğ... Güzel oyuncu bugün 46. yaş gününü kutluyor. Instagram hesabından kendisine gelen kutlama mesajlarını paylaşan Pınar Altuğ'a, kayınvalidesi Nurdan Hanım'dan gelen mesaj dikkat çekti.

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Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden gelen kutlama mesaj! Yağmur Atacan'ın annesi 46 yaşına giren Pınar Altuğ'a...

Yağmur Atacan'ın annesi, Pınar Altuğ için, 'İyi ki doğdun meleğim' mesajını paylaştı. Kayınvalidesinin ünlü oyuncuya hitap şekli sosyal medyada çok beğenildi.

Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden gelen kutlama mesaj! Yağmur Atacan'ın annesi 46 yaşına giren Pınar Altuğ'a...

Bikinili fotoğrafları ile adından söz ettiren güzel oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde Instagram paylaşımı ile magazin gündeminde yerini aldı. Normalleşme süreci sonrasında ailesiyle birlikte tatile çıkan ve buradan da sosyal medya paylaşımlarına devam eden Pınar Altuğ, Perşembe günü gerçekleştirilen TBT paylaşımını pas geçmedi ve takipçilerini 2015 yılına götürdü.

Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden gelen kutlama mesaj! Yağmur Atacan'ın annesi 46 yaşına giren Pınar Altuğ'a...

Birlikte çekilmiş bir karelerini "Ennn sevdiğim fotoğraflarımızdan biri" notuyla paylaşan Pınar Altuğ aralarında kaynanasının da bulunduğu çok sayıda isimden beğeni ve yorum aldı.

Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden gelen kutlama mesaj! Yağmur Atacan'ın annesi 46 yaşına giren Pınar Altuğ'a...

Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Hanım bu kareye: "Oğlumun Koca burnunu, kuzunun koca dili yiring, gelinin koca bi şeyini bulamadım" notunu düştü.

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