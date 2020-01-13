Pınar Altuğ'a büyük şok! 'Hadi gel beni nasıl aldattığını anlat'' Pınar Altuğ aldatma nedeniyle...

Pınar Altuğ'a büyük şok! 'Hadi gel beni nasıl aldattığını anlat'' Pınar Altuğ aldatma nedeniyle... Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan ile yaşadığı aşkı herkes biliyor. Ancak Çocuklar Duyması'nın yıldızı Pınar Altuğ'un ilk evliliğini pek bilen yok. İşte Pınar Altuğ'un eski eşi... Pınar Yağmur Atacan, 2 Eylül 1974'te İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı. 2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol aldı.

13.01.2020 13:22 - Son Güncelleme: 13.01.2020 13:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





