Pınar Altuğ ve güzeller güzeli kızının pazar keyfi sosyal medyayı salladı! Paylaşımı gören yorum yağmuruna tuttu kayınvalide bakın ne dedi
Pınar Altuğ ve güzeller güzeli kızının pazar keyfi sosyal medyayı salladı! Paylaşımı gören yorum yağmuruna tuttu kayınvalide Nurdan Hanım, Pınar'ı yine yorumsuz bırakmadı. 14 yıl önce kendi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la dünyaevine giren Pınar Altuğ Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. 2009 yılında dünyaya gelen kızı Su Atacan ve iki sevimli dostları ile pazar keyfi yapan anne - kıza sosyal medyada yorum yağdı. Yağmur Atacan - Pınar Altuğ Atacan çiftinin kızları Su, güzelliği ile dikkat çekti. Ünlü oyuncunun paylaşımlarına yaptığı yorumla sık sık dikkat çeken Pınar Altuğ'un kayınvalidesi Nurdan Beykont, anne - kıza bakın ne dedi.
23.01.2022 17:22
- Son Güncelleme: 23.01.2022 17:27
Pınar Altuğ ve güzeller güzeli kızının pazar keyfi sosyal medyayı salladı! Paylaşımı gören yorum yağmuruna tuttu, kayınvalide bakın ne dedi...
14 yıl önce Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 2009 yılında kızı Su Atacan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.