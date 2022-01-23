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Haberler Magazin Pınar Altuğ ve güzeller güzeli kızının pazar keyfi sosyal medyayı salladı! Paylaşımı gören yorum yağmuruna tuttu kayınvalide bakın ne dedi

Pınar Altuğ ve güzeller güzeli kızının pazar keyfi sosyal medyayı salladı! Paylaşımı gören yorum yağmuruna tuttu kayınvalide bakın ne dedi

Pınar Altuğ ve güzeller güzeli kızının pazar keyfi sosyal medyayı salladı! Paylaşımı gören yorum yağmuruna tuttu kayınvalide Nurdan Hanım, Pınar'ı yine yorumsuz bırakmadı. 14 yıl önce kendi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la dünyaevine giren Pınar Altuğ Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. 2009 yılında dünyaya gelen kızı Su Atacan ve iki sevimli dostları ile pazar keyfi yapan anne - kıza sosyal medyada yorum yağdı. Yağmur Atacan - Pınar Altuğ Atacan çiftinin kızları Su, güzelliği ile dikkat çekti. Ünlü oyuncunun paylaşımlarına yaptığı yorumla sık sık dikkat çeken Pınar Altuğ'un kayınvalidesi Nurdan Beykont, anne - kıza bakın ne dedi.

23.01.2022 17:22 - Son Güncelleme: 23.01.2022 17:27
Pınar Altuğ ve güzeller güzeli kızının pazar keyfi sosyal medyayı salladı! Paylaşımı gören yorum yağmuruna tuttu kayınvalide bakın ne dedi

Pınar Altuğ ve güzeller güzeli kızının pazar keyfi sosyal medyayı salladı! Paylaşımı gören yorum yağmuruna tuttu, kayınvalide bakın ne dedi...

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Pınar Altuğ ve güzeller güzeli kızının pazar keyfi sosyal medyayı salladı! Paylaşımı gören yorum yağmuruna tuttu kayınvalide bakın ne dedi

14 yıl önce Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 2009 yılında kızı Su Atacan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

Pınar Altuğ ve güzeller güzeli kızının pazar keyfi sosyal medyayı salladı! Paylaşımı gören yorum yağmuruna tuttu kayınvalide bakın ne dedi

Sosyal medyayı aktif kullanan ve hemen hemen her paylaşımıyla gündem olan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda aile fotoğrafıyla çok konuşulmuştu.

Pınar Altuğ ve güzeller güzeli kızının pazar keyfi sosyal medyayı salladı! Paylaşımı gören yorum yağmuruna tuttu kayınvalide bakın ne dedi

Söz konusu paylaşımda Atacan çiftinin kızları Su dikkat çekmiş, birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yoğun ilgi göstererek Su için 'Genç kız olmuş', 'Maşallah çok güzel' yorumlarında bulunmuştu.

Pınar Altuğ ve güzeller güzeli kızının pazar keyfi sosyal medyayı salladı! Paylaşımı gören yorum yağmuruna tuttu kayınvalide bakın ne dedi

ÜNLÜLER KAYITSIZ KALMADI
Seda Sayan paylaşıma nazar emojileri koyarken Demet Akalın, Su için "Ayyyy bu nasıl bir boy uzaması maşallah" demişti.

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