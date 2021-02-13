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Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın kızı Su'yu görenler bir daha bakmadan edemiyor! Pınar Altuğ cephesinde kızlar babaya benziyor

Son dönemde 'Bacak dekolteme güvenirim' açıklamasıyla çok konuşulan 46 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ bu kez kız Su ile sosyal medyanın gündeminde. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Pınar Altuğ'un kamp macerasına kızı Su Atacan damga vurdu. Su'nun oldukça büyüdüğü ve giderek babası Yağmur Atacan'a benzediği dikkatlerden kaçmadı. Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde rahmetli babasının fotoğrafını paylaşmış ve o da babasına benzetilmişti. Anlaşılan o ki Pınar Altuğ cephesinde kızlar babalarına benziyor.

13.02.2021 17:06 - Son Güncelleme: 13.02.2021 17:07
Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın kızı Su'yu görenler bir daha bakmadan edemiyor! Pınar Altuğ cephesinde kızlar babaya benziyor

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri.

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Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın kızı Su'yu görenler bir daha bakmadan edemiyor! Pınar Altuğ cephesinde kızlar babaya benziyor

Her yaptığı olay olan güzel oyuncu Pınar Altuğ son olarak kızı Su, eşi Yağmur Atacan ve yakın dostları Aslı Tandoğan'ın ailesi ile kamp yapmaya gitti.

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın kızı Su'yu görenler bir daha bakmadan edemiyor! Pınar Altuğ cephesinde kızlar babaya benziyor

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Pınar Altuğ'un kamp macerasına kızı Su Atacan damga vurdu.

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın kızı Su'yu görenler bir daha bakmadan edemiyor! Pınar Altuğ cephesinde kızlar babaya benziyor

Su Atacan'ın oldukça büyüdüğü ve giderek babasına benzediği dikkatlerden kaçmadı...

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın kızı Su'yu görenler bir daha bakmadan edemiyor! Pınar Altuğ cephesinde kızlar babaya benziyor

Su ne kadar babasına benziyorsa anne Pınar Altuğ da bir o kadar babasına benziyor.