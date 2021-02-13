Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın kızı Su'yu görenler bir daha bakmadan edemiyor! Pınar Altuğ cephesinde kızlar babaya benziyor
Son dönemde 'Bacak dekolteme güvenirim' açıklamasıyla çok konuşulan 46 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ bu kez kız Su ile sosyal medyanın gündeminde. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Pınar Altuğ'un kamp macerasına kızı Su Atacan damga vurdu. Su'nun oldukça büyüdüğü ve giderek babası Yağmur Atacan'a benzediği dikkatlerden kaçmadı. Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde rahmetli babasının fotoğrafını paylaşmış ve o da babasına benzetilmişti. Anlaşılan o ki Pınar Altuğ cephesinde kızlar babalarına benziyor.
13.02.2021 17:06
- Son Güncelleme: 13.02.2021 17:07