Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'dan pahalı sosyal mesafe aynı eve ayrı arabayla! Yatak sırlarını pat pat döken Çocuklar Duymasın'ın yıldız...

Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki 9 yaş fark nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı. Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi... Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı. Oyuncu Yağmur Atacan'la yaptığı evlilik, aralarındaki yaş farkı yüzünden hep magazin haberlerine konu oldu. Ancak onların mutlulukları bozulmadı. Pınar Altuğ- Yağmur Atacan çifti Etiler'de objektiflere yansıdı. Ayrı araçlarla dolaşan ikiliden Atacan, "Görüyorsunuz değil mi, sosyal mesafeye nasıl uyuyoruz" diyerek muhabirleri güldürdü.

15.04.2021 10:22 - Son Güncelleme: 15.04.2021 10:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





