Pınar Altuğ ve Engin Altan Düzyatan'ın baldızı... İşte cemiyetin konuştuğu o görüntüler
Pınar Altuğ, kızı Su ve eşi Yağmur Atacan ile birlikte bir süredir kar tatilinde. Oy kullanmaya giderken giydiği taytı ile olay olan ve geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamayla yeniden gündeme gelen Pınar Altuğ, ailesiyle birlikte bir süredir karın ve kayağınn tadını çıkarıyor. Çocuklar Duymasın dizisi ile milyonların sevgisini kazanan Altuğ, ailesiyle birlikte geçtiğimiz günlerde Uludağ'da düzenlenen kış festivaline katıldı. Cemiyetten ünlü isimlerin de bulunduğu festivalde eğlenceli anlar yaşandı. Festivale katılanlar arasında, Cihan-Hale Kosif, Didem-İzzet Antebi, Ebru Akel Sancak, Ender-Aslışah Alkoçlar, Pınar Altuğ- Yağmur Atacan da vardı. İşte Uludağ'daki renkli hafta sonundan kareler...
festivalde katılımcılar, kar ve kayağın tadını doya doya yaşarken ünlü isimlerin konserleriyle de eğlendi. Festivale katılanlar arasında, Cihan-Hale Kosif, Didem-İzzet Antebi, Ebru Akel Sancak, Ender-Aslışah Alkoçlar, Pınar Altuğ- Yağmur Atacan da vardı. Son günlerin çok konuşulan isimlerinden Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile bir süredir kış tatilinde. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ ailesi ile kış festivalini de kaçırmadı. İşte Uludağ'daki renkli hafta sonundan kareler...