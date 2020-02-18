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Pınar Altuğ ve Engin Altan Düzyatan'ın baldızı... İşte cemiyetin konuştuğu o görüntüler

Pınar Altuğ, kızı Su ve eşi Yağmur Atacan ile birlikte bir süredir kar tatilinde. Oy kullanmaya giderken giydiği taytı ile olay olan ve geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamayla yeniden gündeme gelen Pınar Altuğ, ailesiyle birlikte bir süredir karın ve kayağınn tadını çıkarıyor. Çocuklar Duymasın dizisi ile milyonların sevgisini kazanan Altuğ, ailesiyle birlikte geçtiğimiz günlerde Uludağ'da düzenlenen kış festivaline katıldı. Cemiyetten ünlü isimlerin de bulunduğu festivalde eğlenceli anlar yaşandı. Festivale katılanlar arasında, Cihan-Hale Kosif, Didem-İzzet Antebi, Ebru Akel Sancak, Ender-Aslışah Alkoçlar, Pınar Altuğ- Yağmur Atacan da vardı. İşte Uludağ'daki renkli hafta sonundan kareler...

18.02.2020 14:57 - Son Güncelleme: 18.02.2020 14:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





