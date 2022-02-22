Pınar Altuğ taytını çekti amuda kalktı sosyal medyayı salladı! Kayınvalide Nurdan sessiz kalmadı bakın ne dedi: 'Kuğu da ceylan da...'
Pınar Altuğ taytını çekti amuda kalktı sosyal medyayı salladı! Kayınvalide Nurdan yine sessiz kalmadı... Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Pınar Altuğ Instagram'dan spor pozlarını yayınladı. 47 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Altuğ'un amuda kalkerken çekildiği foğrafları kısa sürede gündem oldu. Düzgün fiziği ve esnek hareketleriyle övgüleri toplayan PınarAltuğ'a ilk yorum kayınvalidesinden geldi. Nurdan Beykont bakın gelinine neler söyledi...
'KUĞU DA CEYLAN DA...'
Pınar Altuğ taytını çekti amuda kalktı sosyal medyayı salladı! Kayınvalide Nurdan sessiz kalmadı, bakın ne dedi...
Pınar Altuğ, Instagram paylaşımlarıyla ve takipçilerine verdiği yanıtlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını yayınlıyor.
Paylaşımlarına ara vermeyen 47 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Altuğ son olarak hayranlarının karşısına spor yaparken çıktı.Amuda kalkmaya çalıştığı anları Instagram hesabından paylaşan ALtuğ, paylaşmına "Olacak, olacak az kaldı" notunu düştü.
Düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ'a kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. İlk yorum yapan isim ise kayınvalidesi Nurdan Beykont oldu.