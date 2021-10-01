Pınar Altuğ takipçilerini 1994 yılına götürdü! Perşembe günlerini asla boş geçmeyen Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i kasıp kavurdu
Pınar Altuğ takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Sosyal medyada eski fotoğrafların 'tbt' notuyla paylaşıldığı Perşembe günlerini boş geçmeyen Altuğ, bu kez 1994 yılında çekilen bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Pınar Altuğ'un fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte o kare...
01.10.2021 11:05
- Son Güncelleme: 01.10.2021 11:05