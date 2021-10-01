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Haberler Magazin Pınar Altuğ takipçilerini 1994 yılına götürdü! Perşembe günlerini asla boş geçmeyen Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i kasıp kavurdu

Pınar Altuğ takipçilerini 1994 yılına götürdü! Perşembe günlerini asla boş geçmeyen Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i kasıp kavurdu

Pınar Altuğ takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Sosyal medyada eski fotoğrafların 'tbt' notuyla paylaşıldığı Perşembe günlerini boş geçmeyen Altuğ, bu kez 1994 yılında çekilen bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Pınar Altuğ'un fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte o kare...

01.10.2021 11:05 - Son Güncelleme: 01.10.2021 11:05
Pınar Altuğ takipçilerini 1994 yılına götürdü! Perşembe günlerini asla boş geçmeyen Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i kasıp kavurdu

Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Pınar Altuğ takipçilerini 1994 yılına götürdü! Perşembe günlerini asla boş geçmeyen Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i kasıp kavurdu

Sosyal medyada eski fotoğrafların 'tbt' notuyla paylaşıldığı Perşembe günlerini boş geçmeyen Altuğ, bu kez 1994 yılında çekilen bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Pınar Altuğ takipçilerini 1994 yılına götürdü! Perşembe günlerini asla boş geçmeyen Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i kasıp kavurdu

Takipçilerini yıllar öncesine götüren Altuğ, bu kareyle sosyal medyayı salladı.

Pınar Altuğ takipçilerini 1994 yılına götürdü! Perşembe günlerini asla boş geçmeyen Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i kasıp kavurdu

Güzelliği ve fit haliyle beğeni toplayan ünlü oyuncunun paylaşımı, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Pınar Altuğ takipçilerini 1994 yılına götürdü! Perşembe günlerini asla boş geçmeyen Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i kasıp kavurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma "Her daim çok güzel", "Şimdiki haliyle bir fark yok", "Hiç yaşlanmıyorsun, hep aynısın" yorumları yapıldı.

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