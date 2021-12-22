Pınar Altuğ spor taytı ile öyle hareketler yaptı ki sosyal medya sallandı! Fit haliyle dikkat çekti ortalık yıkıldı
Pınar Altuğ spor taytı ile öyle hareketler yaptı ki sosyal medya sallandı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve takipçilerine verdiği yanıtlarla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla adeta ortalığı yıktı geçti. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Altuğ, spor paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Spor taytıyla kamera karşısına geçen Altuğ'un yaptığı hareketler dikkat çekerken fit haline övgü yağdı. İşte Pınar Altuğ'un çok konuşulan o paylaşımı...
22.12.2021 23:11
- Son Güncelleme: 22.12.2021 23:45
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ düzgün fiziği ile sosyal medyayı adeta salladı.
Hayatında sporun büyük bir yeri olduğunu her fırsatta söyleyen Pınar Altuğ, spor salonundan yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.