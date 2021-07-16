Pınar Altuğ son paylaşımıyla korkuttu! Ortalık ayağa kalktı takipçilerinin yüreği ağzına geldi ancak gerçek bambaşka çıktı
Pınar Altuğ son paylaşımıyla korkuttu! Ortalık ayağa kalktı... Tekne tatiline devam eden Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yürekleri ağza getirdi. Altuğ, Instagram hesabında köpeği Gazoz'un denize girdiği anları peş peşe yayınladı. Bir süre sonra Gazoz'un gözden kaybolmasıyla telaşlanan sosyal medya kullanıcıları, Pınar Altuğ'un soğukkanlılığına şaştı kaldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Pınar Altuğ'un "Ve kayboldu" notuyla yaptığı son paylaşımın ardından ünlü oyuncuya mesaj attı. Altuğ ise bir sonraki paylaşımında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. İşte detaylar...
16.07.2021 18:38
- Son Güncelleme: 16.07.2021 18:49
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile hafızalara kazının Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında tekne tatilinden paylaşım yapmaya devam ediyor.
Yaklaşık bir aydır teknesiyle Ege'yi gezen Pınar Altuğ'un "Bu da firari çıktı" diyerek köpeği Gazoz'un yüzüşünü yayınladığı paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.
Pınar Altuğ ise o anları "Ve kayboldu" diyerek paylaşınca, sosyal medya kullanıcıları oyuncunun soğukkanlılığı karşısında şaştı kaldı.