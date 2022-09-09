Pınar Altuğ paylaştı ilk yorum kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan! 1994 Türkiye Güzeli seçilmişti o kareleri görenler: "Zaten belliymiş"
Pınar Altuğ paylaştı ilk yorum kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan! 1994 Türkiye Güzeli seçilmişti o kareleri görenler: "Zaten belliymiş" , "Bakışlar hep aynı" , "Güzeller güzeli Pınar" , "Şirinlik abidesi" yorumları yaptı. Hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı ünlü oyuncu. Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi... Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı. 2008 yılında evlenen ve 2009'da da Su adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Pınar Altuğ 48 yaşında. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ çocukluk haliyle gündeme bomba gibi düştü.
09.09.2022 09:18 - Son Güncelleme: 09.09.2022 09:24
Pınar Altuğ paylaştı ilk yorum kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan! 1994 Türkiye Güzeli seçilmişti o kareleri görenler, "Zaten belliymiş" yorumları yaptı.
Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Pınar Altuğ çocukluk karesini, "Teyzem doğumgünümü bu fotoğrafla kutlamıştı,Madem perşembe o zaman #tbt Fotoğraf için teşekkürler teyzeciğim" notuyla paylaştı.