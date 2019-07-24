Pınar Altuğ ormanlık alanda gizlendiklerini fark etti! Sosyal medyadan ifşa etti
Çocuklar Duymasın'ın final yapmasının ardından yorgunluğunu tatil yaparak atan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Pınar Altuğ, bu kez ifşası ile gündemde. Ormanlık alana saklanıp, kendisinin bikinili fotoğraflarını çeken magazincileri ifşa eden Pınar Altuğ, sosyal medyada isyan etti. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı.
24.07.2019 10:57
- Son Güncelleme: 24.07.2019 11:15
"ANLIYORUM GÖREVİNİZİ YAPIYORSUNUZ"
Pınar Altuğ, yaptığı son paylaşımla kendisini görüntüleyen magazin muhabirlerini ifşa etti. Altuğ, ormanlık alanı çekip "Ağaçların arkasında saklanan gazeteci arkadaşlarım, anlıyorum görevinizi yapıyorsunuz ama saatlerce kalıp görüntü almanız ne kadara doğru? Lütfen bizim de tatilde olduğumuzu hatırlayın." ifadelerine yer verdi.
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