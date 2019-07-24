Pınar Altuğ ormanlık alanda gizlendiklerini fark etti! Sosyal medyadan ifşa etti

"ANLIYORUM GÖREVİNİZİ YAPIYORSUNUZ"

Pınar Altuğ, yaptığı son paylaşımla kendisini görüntüleyen magazin muhabirlerini ifşa etti. Altuğ, ormanlık alanı çekip "Ağaçların arkasında saklanan gazeteci arkadaşlarım, anlıyorum görevinizi yapıyorsunuz ama saatlerce kalıp görüntü almanız ne kadara doğru? Lütfen bizim de tatilde olduğumuzu hatırlayın." ifadelerine yer verdi.