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Pınar Altuğ ormanlık alanda gizlendiklerini fark etti! Sosyal medyadan ifşa etti

Çocuklar Duymasın'ın final yapmasının ardından yorgunluğunu tatil yaparak atan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Pınar Altuğ, bu kez ifşası ile gündemde. Ormanlık alana saklanıp, kendisinin bikinili fotoğraflarını çeken magazincileri ifşa eden Pınar Altuğ, sosyal medyada isyan etti. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı.

24.07.2019 10:57 - Son Güncelleme: 24.07.2019 11:15
Pınar Altuğ ormanlık alanda gizlendiklerini fark etti! Sosyal medyadan ifşa etti

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, dizinin final yapmasını da fırsat bilerek koca sezonun yorgunluğunu sevdikleriyle tatil yaparak atmaya çalışıyor.

Pınar Altuğ ormanlık alanda gizlendiklerini fark etti! Sosyal medyadan ifşa etti

Her fırsatta tatil pozlarını Instagram hesabından paylaşan Altuğ, yaptığı son paylaşımla isyan etti.

Pınar Altuğ ormanlık alanda gizlendiklerini fark etti! Sosyal medyadan ifşa etti

"ANLIYORUM GÖREVİNİZİ YAPIYORSUNUZ"

Pınar Altuğ, yaptığı son paylaşımla kendisini görüntüleyen magazin muhabirlerini ifşa etti. Altuğ, ormanlık alanı çekip "Ağaçların arkasında saklanan gazeteci arkadaşlarım, anlıyorum görevinizi yapıyorsunuz ama saatlerce kalıp görüntü almanız ne kadara doğru? Lütfen bizim de tatilde olduğumuzu hatırlayın." ifadelerine yer verdi.

Pınar Altuğ ormanlık alanda gizlendiklerini fark etti! Sosyal medyadan ifşa etti

SOSYAL MEDYADAN DESTEK GELDİ

Durumdan rahatsızlığını bildiren Pınar Altuğ'a, sosyal medyadan da destek geldi. Kimileri özel hayata saygının kalmadığını belirtirken, kimileri de ünlü olmanın zorluklarından birisinin de bu olduğunu söyledi.

Pınar Altuğ ormanlık alanda gizlendiklerini fark etti! Sosyal medyadan ifşa etti

Öte yandan Pınar Altuğ geçtiğimiz hafta magazin muhabirleri tarafından bu şekilde görüntülenmiş ve karnının şişliği sebebiyle hamile olduğu söylentileri ortaya atılmıştı.

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