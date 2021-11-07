Pınar Altuğ mini şortlu pozuyla sosyal medyayı salladı gören gençlik yılları sandı! Beğeni üstüne beğeni alan Pınar ortalığı yıktı geçti
Pınar Altuğ mini şortlu pozuyla sosyal medyayı salladı gören gençlik yılları sandı! Beğeni üstüne beğeni alan oyuncu, ortalığı yıktı geçti. Sosyal medya Pınar Altuğ'u konuşuyor. Su adında bir kız evladı olan ve eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkıyla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Gömlek altına mini şort tercih eden Pınar kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. 'Yaş almıyor sanki' yorumlarının yapıldığı Pınar Altuğ güzelliği ile sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
07.11.2021 15:42
- Son Güncelleme: 07.11.2021 15:42
Pınar Altuğ mini şortlu pozuyla sosyal medyayı salladı gören gençlik yılları sandı! Beğeni üstüne beğeni alan Pınar ortalığı yıktı geçti...