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Haberler Magazin Pınar Altuğ mini şortlu pozuyla sosyal medyayı salladı gören gençlik yılları sandı! Beğeni üstüne beğeni alan Pınar ortalığı yıktı geçti

Pınar Altuğ mini şortlu pozuyla sosyal medyayı salladı gören gençlik yılları sandı! Beğeni üstüne beğeni alan Pınar ortalığı yıktı geçti

Pınar Altuğ mini şortlu pozuyla sosyal medyayı salladı gören gençlik yılları sandı! Beğeni üstüne beğeni alan oyuncu, ortalığı yıktı geçti. Sosyal medya Pınar Altuğ'u konuşuyor. Su adında bir kız evladı olan ve eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkıyla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Gömlek altına mini şort tercih eden Pınar kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. 'Yaş almıyor sanki' yorumlarının yapıldığı Pınar Altuğ güzelliği ile sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

07.11.2021 15:42 - Son Güncelleme: 07.11.2021 15:42
Pınar Altuğ mini şortlu pozuyla sosyal medyayı salladı gören gençlik yılları sandı! Beğeni üstüne beğeni alan Pınar ortalığı yıktı geçti

Pınar Altuğ mini şortlu pozuyla sosyal medyayı salladı gören gençlik yılları sandı! Beğeni üstüne beğeni alan Pınar ortalığı yıktı geçti...

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Pınar Altuğ mini şortlu pozuyla sosyal medyayı salladı gören gençlik yılları sandı! Beğeni üstüne beğeni alan Pınar ortalığı yıktı geçti

Eşi ile arasındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman eleştirilen Altuğ, mutlu ailesi ile özel anlarını takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

Pınar Altuğ mini şortlu pozuyla sosyal medyayı salladı gören gençlik yılları sandı! Beğeni üstüne beğeni alan Pınar ortalığı yıktı geçti

Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden olan Pınar Altuğ son paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

Pınar Altuğ mini şortlu pozuyla sosyal medyayı salladı gören gençlik yılları sandı! Beğeni üstüne beğeni alan Pınar ortalığı yıktı geçti

Son olarak mini şortlu pozlarını paylaşan Pınar Altuğ fit hali ile dikkat çekti.

Pınar Altuğ mini şortlu pozuyla sosyal medyayı salladı gören gençlik yılları sandı! Beğeni üstüne beğeni alan Pınar ortalığı yıktı geçti

'Yaş almıyor sanki' dedirten Pınar güzelliği ile de hayran bıraktı.

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