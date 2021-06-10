Pınar Altuğ kızı Su ile 10 yıl önceki pozunu paylaştı kayınvalideden bomba yorum! 'Ama sen de çok...'
Pınar Altuğ kızı Su ile 10 yıl önceki pozunu paylaştı kayınvalideden yorum gecikmedi. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile 7'den 70'e herkesin hafızasında Meltem olarak yer edinen başarılı oyuncu Pınar Altuğ, Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Pınar Altuğ, kızı Su ile 2011 yılına ait bir fotoğraf takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan poza kayınvalide Nurdan Hanım'dan gelen yorum dikkat çekti. İşte babası Yağmur Atacan'a benzetilen Su Atacan ile annesi Pınar Altuğ'un pozuna babaanneden gelen yorum...
10.06.2021 15:51
- Son Güncelleme: 10.06.2021 15:59
KAYINVALİDE GİBİ KAYINVALİDE!
Pınar Altuğ kızı Su ile 10 yıl önceki pozunu paylaştı kayınvalideden yorum gecikmedi. Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan ve bu evliliğinden Su adında dünyalar güzeli bir kız çocuk dünyaya getiren Pınar Altuğ, Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.
Kızı Su ile 2011 yılına ait fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Pınar Altuğ'a bir yorum da kayınvalidesi Nurdan Hanım'dan geldi.
Torunu ile gelininin yıllar önceki fotoğrafına yaptığı yorumla dikkat çeken Nurdan Hanım kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
Pınar Altuğ'un, "Bu fotoğrafı o kadar çok seviyorum ki... Su 2,5 yaşında ve bir davette bize pizza yapmıştı" notuyla paylaştığı fotoğrafa kayınvalidesinden, "Ama sen de çok tatlısın o resimde" yorumu geldi.