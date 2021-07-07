Pınar Altuğ kırmızı mayosuyla amuda kalktı sonrasında küplere bindi! "Düşsen kırılan yerin kaynamaz" dedi cevabı verdi 'çatlayın

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran oyuncu Pınar Altuğ, tatil görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Zaman zaman eşi Yağmur Atacan'la arasındaki 9 yaş farkla eleştirilere maruz kalan Altuğ, sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. Her yaz ailesi ile tekneyle maviliklere açılan güzel oyuncu, son olarak kırmızı mayolu pozuyla dikkat çekti. Altuğ kendisine gelen "Yaşlısın" yorumlarına yanıt vermeyi ihmal etmedi.

07.07.2021 09:06 - Son Güncelleme: 07.07.2021 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





