Pınar Altuğ kırmızı mayosuyla amuda kalktı sonrasında küplere bindi! "Düşsen kırılan yerin kaynamaz" dedi cevabı verdi 'çatlayın
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran oyuncu Pınar Altuğ, tatil görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Zaman zaman eşi Yağmur Atacan'la arasındaki 9 yaş farkla eleştirilere maruz kalan Altuğ, sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. Her yaz ailesi ile tekneyle maviliklere açılan güzel oyuncu, son olarak kırmızı mayolu pozuyla dikkat çekti. Altuğ kendisine gelen "Yaşlısın" yorumlarına yanıt vermeyi ihmal etmedi.
07.07.2021 09:06
- Son Güncelleme: 07.07.2021 09:39
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve fit görüntüsü nedeniyle sık sık gündem olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un son yaptığı kırmızılı mayolu paylaşım da ilgi gördü. Altuğ, kırmızı mayosuyla amuda kalktığı anları Instagram hesabından takipçilerine aktardı.
"BAKIŞ AÇINI DEĞİŞTİRMEK İYİDİR"
Altuğ paylaşımına, "Bazen bakış açını değiştirmek iyidir. Nereden biliyorsun hayatın altının üstündün daha iyi olmayacağını" notunu düştü.
"RAHAT OLUN YA DA ÇATLAYIN"
Pınar Altuğ'un paylaşımı oldukça fazla yorum aldı. Bazı takipçileri Altuğ'u tebrik ederken bazıları ise yaşına gönderme yaptı. Altuğ her yoruma üşenmeden yanıt vermesiyle dikkat çekti.
Altuğ bir takipçisinin "Bu yaşta iyi cesaret düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumuna "Kırılmaz siz rahat olun ya da çatlayın bilemedim" yanıtını verdi.
Bir takipçisi ise Altuğ'a "Yaşlı bir kadın olarak çok tehlikeli" yorumunda bulundu.