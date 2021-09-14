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Pınar Altuğ kırmızı elbisesiyle salına salına yürüdü sosyal medyayı yıktı geçti! Mankenlere taş çıkarttı kim der ki 47 yaşında diye...

Pınar Altuğ kırmızı elbisesiyle salına salına yürüdü sosyal medyayı yıktı geçti! Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, kırmızı elbisesi ile yürüdüğü anlara ait bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Altuğ'un o paylaşımını görenler 'Mankenlere taş çıkartır', 'Kim der 47 yaşında' yorumlarında bulundu. İşte Pınar Altuğ'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

14.09.2021 20:45 - Son Güncelleme: 14.09.2021 21:20
Pınar Altuğ kırmızı elbisesiyle salına salına yürüdü sosyal medyayı yıktı geçti! Mankenlere taş çıkarttı kim der ki 47 yaşında diye...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oldu.

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Pınar Altuğ kırmızı elbisesiyle salına salına yürüdü sosyal medyayı yıktı geçti! Mankenlere taş çıkarttı kim der ki 47 yaşında diye...

Art arda paylaşımlarda bulunan Altuğ'un özellikle kırmızı elbisesi ile yürüdüğü anları kayıt aldığı videosu dikkat çekti.

Pınar Altuğ kırmızı elbisesiyle salına salına yürüdü sosyal medyayı yıktı geçti! Mankenlere taş çıkarttı kim der ki 47 yaşında diye...

Fit haliyle hayranlarının beğenisini toplayan Altuğ için 'Mankenlere taş çıkartır', 'Kim der 47 yaşında' yorumları yapıldı.

Pınar Altuğ kırmızı elbisesiyle salına salına yürüdü sosyal medyayı yıktı geçti! Mankenlere taş çıkarttı kim der ki 47 yaşında diye...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Pınar Altuğ kırmızı elbisesiyle salına salına yürüdü sosyal medyayı yıktı geçti! Mankenlere taş çıkarttı kim der ki 47 yaşında diye...

Öte yandan fit haliyle beğeni toplayan bir çocuk annesi Pınar Altuğ'un boyu da merak konusu oldu.

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