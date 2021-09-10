Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'la ilgili sorulara yaptığı espri ile gündeme bomba gibi düştü! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti...
Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'la ilgili sorulara yaptığı espri ile gündeme bomba gibi düştü! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti, Pınar bu kez de 'evlilik yıl dönümü' açıklaması ile dikkat çekti.Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile 7'den 70'e herkesin yakından tanıdığı isim olan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la arasındaki 8 yaş fark nedeni ile sık sık eleştirilerin odağında yer alıyor. Su adında bir kız evladı olan Altuğ geçtiğimiz aylarda yatak odası sırlarını ifşa etmesi ile gündeme bomba gibi düşmüş, sözleri ile günlerce konuşulmuştu. Nişantaşı'nda görüntülenen Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan'la yaptıkları kutlamamın evlilik değil, evlilik teklifi yıl dönümü kutlaması olduğunu söyleyip durumu düzelten Altuğ, konuyla ilgili espri yapmayı ihmal etmedi.
10.09.2021 10:38
- Son Güncelleme: 10.09.2021 10:43
Yatak odası sırlarını ifşa etmişti...Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'la ilgili sorulara yaptığı espri ile gündeme bomba gibi düştü!Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından eşi Yağmur Atacan ile evlenme teklifi yıl dönümünü kutlamıştı. Oyuncu, kutlamamın evlilik değil, evlilik teklifi yıl dönümü kutlaması olduğunun altını çizdi.
Yazı eşi Yağmur Atacan ve kızları Su ile teknelerinde Bodrum ve Marmaris'te geçiren Pınar Altuğ, orman yangınları nedeniyle tatilin kötü geçtiğini anlatıp, "Kötü bir yazdı yangınlar çok üzücüydü."