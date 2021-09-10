Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la ilgili sorulara yaptığı espri ile gündeme bomba gibi düştü! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti...

Yatak odası sırlarını ifşa etmişti...Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'la ilgili sorulara yaptığı espri ile gündeme bomba gibi düştü!Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından eşi Yağmur Atacan ile evlenme teklifi yıl dönümünü kutlamıştı. Oyuncu, kutlamamın evlilik değil, evlilik teklifi yıl dönümü kutlaması olduğunun altını çizdi.